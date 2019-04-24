Финансовые пирамиды в I квартале 2019 года вернулись к практике офисной работы с клиентами. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.
«Еще одна особенность последнего квартала — возвращение практики офисной работы с клиентом. Если совсем недавно Интернет был основным средством коммуникации и рекламы финансовых пирамид, то сейчас организаторы понимают, что самое главное в жизни — человеческое общение, в том числе и мошенников со своими клиентами. Поэтому они открывают офисы, точки физического присутствия, где они могут непосредственно взаимодействовать с гражданами», — рассказал он.
В I квартале 2019 года удалось выявить 61 организацию, деятельность которой имеет признаки финансовой пирамиды, отмечает Лях. «Большая их часть (31 организация) зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью. Десять компаний — интернет-проекты, из которых три иностранных, девять прикрывались статусом микрофинансовых институтов», — добавил он. Представитель ЦБ отметил, что большинство таких компаний пытаются создать имидж «добропорядочного и солидного участника рынка, зачастую с иностранными корнями». Финпирамиды, которые нацелены на расширение масштабов своей работы, регистрируются в форме ООО.
«Некоторые интернет-проекты позиционируют себя перед гражданами как крупные иностранные компании, зарегистрированные, например, в Новой Зеландии, Белизе. Но это, безусловно, всего лишь прикрытие. Как правило, они так или иначе связаны с нелегальными российскими финансовыми компаниями, которые мы уже выявили или выявляем», — уточнил Лях.
Вкладчики, уже получившие максимальную компенсацию, имеют право обратиться за доплатой еще 10 тыс. рублей.
Тем не менее, добавляет Лях, крупных пирамид вроде «Кешбери» в I квартале выявлено не было. Семь организаций работали менее года, в основном это небольшие компании. Большинство пирамид было выявлено в Центральной России (19 структур) и на Урале (11). «ЦФО практически всегда является лидером, но это и понятно, поскольку тут самая высокая концентрация населения и больше всего денег. В прошлом году многие пирамиды традиционного зарождались на Юге», — комментирует представитель регулятора.
Также в ЦБ назвали новые виды деятельности, с которыми активно работают мошеннические организации. Это лизинг, высокодоходные инвестиции и криптовалюты.
«Среди новых видов деятельности, которые сейчас активно развивают мошенники, — имитация деятельности лизинговой компании, инвестирование в высокодоходные проекты без ведения деятельности. Интернет-проекты привлекают средства россиян в криптовалюту для осуществления услуг доверительного управления средствами (криптоактивами) клиентов и размещения их в наиболее выгодные сектора крипторынка: трейдинг, майнинг, ICO-проекты», — рассказал Лях.
В конце сентября ЦБ сообщил, что передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом «Кэшбери».
Однако в том, что в этом году может быть выявлено рекордное количество финпирамид, Лях не уверен.
«Будет ли в этом году поставлен рекорд по выявлению пирамид, пока прогнозировать сложно… Тот факт, что только за первый квартал обнаружена 61 такая структура, не свидетельствует о росте мошеннической деятельности. В прошлом году тоже не было равномерности по кварталам, но это нормальная история», — прокомментировал он, уточнив, что в 2015 году ЦБ выявил 200 финансовых пирамид, в 2016-м — 180, в 2017 году — 137, а в 2018-м — 168.