Финансовые пирамиды в I квартале 2019 года вернулись к практике офисной работы с клиентами. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

«Еще одна особенность последнего квартала — возвращение практики офисной работы с клиентом. Если совсем недавно Интернет был основным средством коммуникации и рекламы финансовых пирамид, то сейчас организаторы понимают, что самое главное в жизни — человеческое общение, в том числе и мошенников со своими клиентами. Поэтому они открывают офисы, точки физического присутствия, где они могут непосредственно взаимодействовать с гражданами», — рассказал он.

В I квартале 2019 года удалось выявить 61 организацию, деятельность которой имеет признаки финансовой пирамиды, отмечает Лях. «Большая их часть (31 организация) зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью. Десять компаний — интернет-проекты, из которых три иностранных, девять прикрывались статусом микрофинансовых институтов», — добавил он. Представитель ЦБ отметил, что большинство таких компаний пытаются создать имидж «добропорядочного и солидного участника рынка, зачастую с иностранными корнями». Финпирамиды, которые нацелены на расширение масштабов своей работы, регистрируются в форме ООО.

«Некоторые интернет-проекты позиционируют себя перед гражданами как крупные иностранные компании, зарегистрированные, например, в Новой Зеландии, Белизе. Но это, безусловно, всего лишь прикрытие. Как правило, они так или иначе связаны с нелегальными российскими финансовыми компаниями, которые мы уже выявили или выявляем», — уточнил Лях.

Компенсация вкладчикам финансовых пирамид выросла до 35 тыс. рублей Вкладчики, уже получившие максимальную компенсацию, имеют право обратиться за доплатой еще 10 тыс. рублей.

Тем не менее, добавляет Лях, крупных пирамид вроде «Кешбери» в I квартале выявлено не было. Семь организаций работали менее года, в основном это небольшие компании. Большинство пирамид было выявлено в Центральной России (19 структур) и на Урале (11). «ЦФО практически всегда является лидером, но это и понятно, поскольку тут самая высокая концентрация населения и больше всего денег. В прошлом году многие пирамиды традиционного зарождались на Юге», — комментирует представитель регулятора.

Также в ЦБ назвали новые виды деятельности, с которыми активно работают мошеннические организации. Это лизинг, высокодоходные инвестиции и криптовалюты.

«Среди новых видов деятельности, которые сейчас активно развивают мошенники, — имитация деятельности лизинговой компании, инвестирование в высокодоходные проекты без ведения деятельности. Интернет-проекты привлекают средства россиян в криптовалюту для осуществления услуг доверительного управления средствами (криптоактивами) клиентов и размещения их в наиболее выгодные сектора крипторынка: трейдинг, майнинг, ICO-проекты», — рассказал Лях.

Ущерб от действий финансовой пирамиды «Кэшбери» может превысить 3 млрд рублей В конце сентября ЦБ сообщил, что передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом «Кэшбери».

Однако в том, что в этом году может быть выявлено рекордное количество финпирамид, Лях не уверен.



«Будет ли в этом году поставлен рекорд по выявлению пирамид, пока прогнозировать сложно… Тот факт, что только за первый квартал обнаружена 61 такая структура, не свидетельствует о росте мошеннической деятельности. В прошлом году тоже не было равномерности по кварталам, но это нормальная история», — прокомментировал он, уточнив, что в 2015 году ЦБ выявил 200 финансовых пирамид, в 2016-м — 180, в 2017 году — 137, а в 2018-м — 168.