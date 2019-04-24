Участники форума Банки.ру сообщают о проблемах с выплатами средств, переданных по договорам займа МФК «Мани Фанни Онлайн». Первое сообщение 22 апреля оставил пользователь под ником VAW. Он решил досрочно расторгнуть договор еще в феврале, но так и не смог дождаться возврата средств.

«Я сам являюсь инвестором МФК, который ждет возврата тела займа с 13 февраля 2019 года и пока что не дождался его. При этом МФК опровергает вброс о том, что компания «не в состоянии произвести выплаты инвесторам». Сегодня 22 апреля. Времени просто прошло достаточно, и я сейчас не пойму — то ли пора паниковать, то ли все еще обойдется!» — написал клиент «Мани Фанни Онлайн».

Аналогичные сообщения оставили еще два пользователя. Представитель МФК в той же ветке дискуссии пояснил, что обязанность вернуть средства инвесторам возникает только по истечении срока договора. Досрочные выплаты — всего лишь право «Мани Фанни Онлайн», и сейчас они не являются приоритетными. МФК сослалась на ухудшение ситуации на рынке и отток средств инвесторов.

«Мани Фанни Онлайн» в качестве приоритетных выплат обозначила для себя выплаты по договорам, срок действия которых подошел к концу. Как только ситуация вернется к стабильности, компания намерена продолжать выплачивать полагающиеся средства всем инвесторам, которые захотели досрочно прекратить действие договора, согласно условиям договоров и действующему законодательству», — говорится в ответе компании.

Инвесторы «Мани Фанни Онлайн» обсуждают ситуацию не только на форуме, но и в специально созданном чате в WhatsApp. В переписке участвуют и те, у кого на днях истекает срок договора.

Один из них рассказал корреспонденту Банки.ру, что договор с МФК «Мани Фанни Онлайн» действовал до среды, 24 апреля, но перевод он пока не получил. В офисе МФК в Москве ему поясняли, что трансакция должна пройти до пятницы. Впрочем, собеседник Банки.ру в среду получил все полагающиеся проценты. Факт выплаты процентов подтверждала еще одна участница чата.

По данным «Эксперт РА», МФК «Мани Фанни Онлайн» занимает 13-е место по объему активов. На 1 января 2019 года размер ее портфеля микрозаймов превышал 1 млрд рублей. Согласно отчетности компании на конец прошлого года, объем свободных денежных средств составлял 342,6 млн рублей. В 2018 году поступления от привлеченных кредитов и займов достигли 809,2 млн рублей.

В пресс-службе «Мани Фанни Онлайн» отказались комментировать расчеты с инвесторами. По словам представителя пресс-службы, на эти вопросы отвечает гендиректор МФК Александр Шустов. Его телефон был недоступен, связаться до момента публикации материала с Шустовым не удалось. В ЦБ не стали комментировать деятельность действующей микрофинансовой организации.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru