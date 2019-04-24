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• Президент Владимир Путин назвал сверхзадачей для России изменение структуры экономики для обеспечения развития на перспективу. «Нам нужно менять структуру экономики, чтобы обеспечить развитие на перспективу. Вот где сверхзадача», — сказал он. Также глава государства поручил разобраться с проблемами перехода на льготную ипотеку при использовании материнского капитала и назвал пенсионные вопросы чувствительной и болезненной темой.

• Финансовые пирамиды в I квартале вернулись к практике офисной работы с клиентами, рассказал директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. «Если совсем недавно Интернет был основным средством коммуникации и рекламы финансовых пирамид, то сейчас организаторы понимают, что самое главное в жизни — человеческое общение, в том числе и мошенников со своими клиентами. Поэтому они открывают офисы, точки физического присутствия, где они могут непосредственно взаимодействовать с гражданами», — сообщил он. В январе — марте удалось выявить 61 организацию, деятельность которой имеет признаки финансовой пирамиды.



• Клиенты банков сообщают, что при звонке с доверенного номера банки автоматически их узнают и могут через автоинформатор разгласить конфиденциальную информацию. Причины жалоб — поступившие этим клиентам мошеннические звонки с подменного номера банка. При звонке в кол-центр с подменного номера мошенник через автоинформатор получает подробную информацию о счетах клиента и звонит клиенту уже с подменного номера банка. В связи с подобными звонками граждане просят банки, чтобы они их «не узнавали». Банк России ранее уже рекомендовал банкам вводить второй дополнительный идентификатор. В ситуациях, когда клиент категорически против услуг автоинформатора, регулятор также стоит на стороне клиента.

• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физлиц в рублях за вторую декаду апреля составила около 7,54% годовых, как и по итогам первой декады месяца. Перед этим ставка едва заметно выросла после резкого снижения (почти на 0,2 процентного пункта) в третьей декаде марта, когда Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада. С августа 2018-го ставка практически непрерывно росла, не считая нескольких случаев стагнации и еще одного неожиданного снижения (по итогам первой декады февраля этого года), которое произошло несмотря на увеличение депозитных ставок некоторыми банками из топ-десятки. В пятницу, 26 апреля, состоится заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Аналитики, опрошенные Банки.ру, полагают, что Центробанк сохранит ее на уровне 7,75%.

