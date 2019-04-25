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• Профильные министерства совместно с Центробанком к июню проработают вопрос о целесообразности увеличения страхового возмещения по вкладам для отдельных категорий граждан. Соответствующее поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам своего отчета в Госдуме 17 апреля. О результатах Минфин, Минэкономразвития, Минюст и ЦБ должны доложить в правительство до 1 июня. Также Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско. В ходе отчета в Госдуме премьер-министр выступил против увеличения страховых выплат по вкладам, аргументируя свою позицию созданием излишней нагрузки на банковскую систему.

• Росстат не планирует переходить на новую методику измерения бедности, сообщили в пресс-службе статистического ведомства. «Первые обследования по методологии многомерной бедности проводились в 2016 и 2018 годах как экспериментальные, в рамках апробации данной методологии. Тем не менее вопрос о переходе на нее не стоит. А вот, условно говоря, посмотреть на картину мира более объемно мы можем и предлагаем это сделать другим», — пояснили в Росстате. В пресс-службе Минтруда отметили, что ведомство будет выполнять поставленную задачу снижения бедности в два раза к 2024 году независимо от выбранной методики.

• Крупные операторы электронных кошельков подписали меморандум об общих стандартах по обслуживанию неактивных кошельков. Согласно меморандуму, неактивными кошельками будут считаться те, с которых не совершаются операции в течение 12 месяцев подряд. Перед списанием комиссий операторы электронных денег будут должны предупредить клиента дважды — за месяц и за три дня до первого списания. Размер взимаемой комиссии не должен превышать 10 рублей в день, при этом оператор обязан информировать клиента о тарифах до принятия его на обслуживание. Обращения клиентов по вопросу списания комиссий с неактивных электронных кошельков будут рассматриваться оператором электронных денежных средств в течение 15 рабочих дней. Меморандум вступит в силу с 1 октября. По состоянию на 25 апреля его подписали НКО «Яндекс.Деньги», Киви Банк, WebMoney и РНКО «Единая касса».

• Представители МВД заявили о необходимости отмены статей УК РФ о преднамеренном и фиктивном банкротстве. «Уже неоднократно мы поднимали вопрос о декриминализации статьи 197 УК РФ, потому что реально на практике она почти не используется из-за отсутствия причин и условий для совершения преступления, предусмотренного этой статьей», — сказал один из руководителей ГУЭБиПК МВД РФ Андрей Семенов. По его словам, относительно небольшое количество выявленных преступлений по признакам преднамеренного банкротства связано с тем, что зачастую действия недобросовестных предпринимателей могут охватываться иными составами.