Увеличение лимитов бесконтактной оплаты по картам Visa без введения ПИН-кода приведет к росту мошенничеств, предупредили банкиры на конференции по практическим аспектам борьбы с кибермошенничеством в финансовом секторе. Если раньше пользователи карт могли таким образом совершать платежи на сумму до 1 тыс. рублей, то с 13 апреля максимальная сумма выросла до 3 тыс. рублей, сообщает «Коммерсант» .

Как напомнил директор по мониторингу электронного бизнеса Альфа-Банка Алексей Голенищев, по закону «О национальной платежной системе» в случае использования банковской карты без согласия клиента ее держатель обязан направить уведомление банку незамедлительно, но не позднее следующего дня после совершения операции. В итоге, по его словам, все операции, которые были совершены в это время и от которых отказался клиент, «банк, согласно законодательству, обязан возместить». Эксперт отметил, что увеличение лимита сделает мошенничества для злоумышленников более привлекательными.

Если клиент называет операции по карте мошенническими, обязанность доказать обратное в таком случае лежит на банке, отмечает эксперт RTM Group Евгений Царев. По словам начальника управления статистического анализа банка «Ренессанс Кредит» Сергея Афанасьева, по их исследованиям, доля мошеннических операций с бесконтактной оплатой в общем объеме незначительная, но в целом по банковской системе в прошлом году потери от несанкционированных операций в торговых точках составили 0,3 млрд рублей, а с учетом увеличения лимита могут достичь 1 млрд рублей.

При этом, по словам начальника отдела по противодействию мошенничеству ЦПСБ «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова, увеличение лимитов вряд ли повлияет на механизмы борьбы с подобным мошенничеством. Если говорить про так называемый friendly fraud (мошенничество самих клиентов), то эти дела будут решаться в суде, и по ним пока нет сложившейся судебной практики.

В кулуарах форума прозвучало мнение, что, возможно, имеет смысл увеличить лимит лишь по отдельным банковским продуктам. В Visa этот вопрос оставляют на усмотрение банков.