Это произойдет, если ко второму чтению депутаты изменят законопроект о внесении изменений в статью 19 закона «О валютном регулировании и валютном контроле»

Количество компаний — участников внешнеторговой деятельности, которые попали под санкции и в связи с этим получили право не возвращать в Россию валютную выручку, может вырасти. Это произойдет, если ко второму чтению депутаты изменят законопроект о внесении изменений в статью 19 закона «О валютном регулировании и валютном контроле», сообщают «Известия» .

Документ предполагает наделить ЦБ вместе с Минфином правом согласовывать утверждаемый ФНС перечень компаний, подвергнутых зарубежным санкциям и освобожденных в связи с этим от обязанности возвращать валютную выручку в Россию. В настоящее время в перечне находятся 12 компаний.

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов оценил объем невозвращенных из-за рубежа средств в 30—50 млрд долларов. В Центробанке данную тему «Известиям» не прокомментировали.

При одобрении депутатской инициативы в правительстве предложили во втором чтении рассмотреть принципиально иной механизм предоставления льготы.

С одной стороны, Кабмин считает возможным расширить круг компаний, которые могут претендовать на освобождение от обязанности репатриации денежных средств в Россию. В него советуют включить резидентов, в капитале которых на 50% и более участвует лицо, против которого введены санкции или другие ограничительные меры, а также если компания аффилирована с таким лицом.

Силуанов назвал сроки принятия закона об ослаблении валютного контроля Правительство собирается отменить возврат валютной выручки, если контракты заключены в рублях со следующего года.

С другой стороны, правительство полагает, что освободить от необходимости возвращать валютную выручку можно любую компанию, если на нее, ее акционеров или аффилированных лиц наложены санкции.

Как поясняют эксперты, сейчас компании, которые находятся в списке, могут не возвращать любую валютную выручку, даже если не существует препятствий для перевода средств в уполномоченные банки, в том числе из стран, которые не ввели ограничительные меры. Согласно разработанным поправкам, ЦБ будет согласовывать перечень, чтобы избежать злоупотреблений при использовании льготы. Правительство предлагает отказаться от списков, но компаниям придется доказать, что к ней или ее акционерам действительно применены меры, препятствующие выполнению обязанности репатриировать валютную выручку.

Если правительственный вариант будет принят, то количество льготников может значительно вырасти.