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• Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%. Регулятор отметил, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом допускает возможность снижения ключевой ставки во II–III кварталах. При этом решение он будет принимать с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также оценивая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассмотрен вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 14 июня. Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключала возможности снижения ставки в этом году, но конкретные сроки не называла. Опрошенные Банки.ру аналитики отмечали, что в апреле подходящий момент еще не настал.

• ЦБ отозвал лицензию у Холдинвестбанка, по данным финансового рейтинга Банки.ру, занимавшего на 1 апреля в российской банковской системе по размеру активов 418-е место, а согласно информации самого регулятора — 421-е место по этому показателю. Как отмечается в пресс-релизе Центробанка, ключевым направлением деятельности кредитной организации было финансирование компаний, связанных с бизнесом его основного собственника. Банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проводил сомнительные транзитные операции, осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов, а также занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.

• Увеличение лимитов бесконтактной оплаты по картам Visa без введения ПИН-кода до 3 тыс. рублей приведет к росту числа мошенничеств, предупредили банкиры. В случае использования банковской карты без согласия клиента ее владелец обязан направить уведомление банку незамедлительно, но не позднее следующего дня после совершения операции. В итоге все операции, которые были совершены в это время и от которых отказался клиент, «банк, согласно законодательству, обязан возместить». Увеличение же лимита сделает мошенничества более привлекательными для злоумышленников.

• В последнее время для вывода средств и обналичивания стали чаще использоваться сделки с векселями, сообщил замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный. «Сегодня мы наблюдаем, как актуализируются вексельные схемы. Обеспокоенность с точки зрения обналичивания вызывают строительный сектор, розничная торговля, розничные рынки. Актуальными остаются схемы, связанные с институтом принудительного взыскания задолженности, а также схемы по обналичиванию под видом зарплатных проектов. Продолжают активно использоваться каналы вывода денежных средств в теневой оборот через оказание услуг, в частности консалтинга, а также авансирование по договорам поставки товаров», — рассказал он, добавив, что в последние годы сформировался устойчивый тренд на снижение объема сомнительных операций.