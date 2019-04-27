«Лучшее за неделю» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало

• Один из самых любимых россиянами способов хранить деньги — покупка долларов. Так, в ЦБ отмечают рекордный прирост валютных вкладов (их доля в I квартале увеличилась с 20,3% до 21,5%) и говорят об «усилении уязвимостей» банковской системы. В отличие от рубля американская валюта, кажется, способна устоять перед любым катаклизмом. Но так ли это безопасно? Читайте об этом в материале Банки.ру.

• Американский финансовый портал Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России. Среди них — естественная убыль населения, сокращение объемов производства на 45% за десять лет после распада СССР, падение курса рубля почти в два раза с 2014 по 2017 год, низкие зарплаты, высокий уровень бедности и зависимость страны от добычи полезных ископаемых. Подробнее о том, что в российской экономике «шокировало» американских финансистов, читайте здесь.

• 56% работников в России сталкиваются с враждебным поведением руководителя. Страдают не только они сами, но и компания в целом. В США подсчитали, что совокупный ущерб бизнеса от агрессивных начальников достигает 24 млрд долларов в год. Есть ли национальная особенность хамства в России и как противостоять агрессивному шефу? Расскажем об этом в материале «Дорогой хам».

• Эксперты PWC ожидают, что 20% рабочих договоров к 2022 году будут заключаться на временной основе. Российские компании оправдывают эти прогнозы, все чаще выводя сотрудников за штат, предлагая им оформить ИП или, например, договор гражданско-правового характера. И такой оптимизацией занимаются не только в России. О том, куда заведет эта тенденция на рынке труда и почему в проигрыше может оказаться компания, а не работник, можно прочитать здесь.

• Число долговременных международных мигрантов в Россию не растет с 2014 года, а их выбытие продолжает увеличиваться. Миграционный прирост населения в 2018-м был самым низким за все постсоветские годы, он больше не компенсирует потери населения в результате естественной убыли, говорят эксперты Института Гайдара. Означает ли это, что на рынке труда образуется дефицит кадров и работодателям придется поднимать зарплаты? Читайте об этом в материале Банки.ру.