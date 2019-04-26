Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» совместно с порталом Банки.ру запустила площадку для независимого общения кредиторов банка «Югра». Новый раздел «Общение кредиторов ликвидируемых банков» размещен на главной странице списка форумов Банки.ру.

Как ранее сообщало агентство, в ходе ликвидационных процедур и при подготовке к проведению собрания кредиторов банка имели место действия, направленные на введение в заблуждение его кредиторов и создающие предпосылки для возможных злоупотреблений при банкротстве. Также отмечались факты ограничения возможности свободного общения всех кредиторов, в частности закрытые группы в социальных сетях.

Чтобы обеспечить кредиторам банка возможность нецензурируемого, открытого и независимого общения, обсуждения вопросов конкурсного производства, создания комитета кредиторов, оперативного обмена мнениями о банкротстве банка и в дальнейшем — о работе комитета кредиторов, АСВ запустило новый раздел на портале Банки.ру.