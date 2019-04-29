По требованию Банка России системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию и Казахстан для борьбы с теневыми операциями, в том числе с предпринимательством без регистрации, рассказали «Ведомостям» три человека, знающих это от сотрудников платежных систем.

Как таковых лимитов на денежные переводы без открытия счета закон не устанавливает, системы денежных переводов могут вводить свои внутренние лимиты, отмечает сотрудник одной из них, но по закону ограничений для нерезидентов нет.

ЦБ вместе с платежными системами ввел лимиты для Китая, Вьетнама, Киргизии и Казахстана, поскольку именно в эти направления совершается больше всего подобных переводов из точек, расположенных рядом с рынками или непосредственно на них: одни и те же люди, или «серийные отправители», неоднократно в течение дня с небольшими временными интервалами осуществляют переводы денег, рассказывает второй собеседник «Ведомостей».

Киргизия — вторая страна по объему отправленных из России денег с помощью платежных систем после Узбекистана (1,3 млрд долларов в 2018 году), Китай — на четвертом месте (675 млн долларов), Казахстан — на седьмом (392 млн долларов), а Вьетнам — на 12-м (175 млн долларов), следует из данных ЦБ.

Платежная система Contact скорректировала лимиты на переводы без открытия счета в указанные страны в соответствии с внутренней политикой, «Золотая корона» ввела лимиты до 100 тыс. рублей в месяц на переводы в Киргизию, Китай и Вьетнам и 150 тыс. рублей в месяц — в Казахстан, сообщили представители компаний, но представитель Western Union на запрос «Ведомостей» не ответил, однако на сайте говорится о введении лимитов с 16 апреля, максимальная сумма переводов в месяц в каждую из четырех стран — 100 тыс. рублей.