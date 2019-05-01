Пособия безработным и матерям переведут на карты «Мир»

С 1 мая вступает в силу документ, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур. Теперь этот перечень дополняется новыми категориями: на платежные карты «Мир» также переведут детские пособия, выплаты безработным и гражданам, подвергшихся воздействию радиации (во время аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, на ПО «Маяк» в 1957 году, сбросов радиоактивных отходов в реку Теча в 1949 году и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне). Изменения затронут более 8 млн человек. При этом значительного увеличения владельцев карт «Мир» ожидать не стоит, поскольку получатели пособий зачастую относятся к числу бюджетников или студентов и уже получают зарплаты и стипендии на эти карты.



Пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимума

Неработающие пенсионеры получат перерасчет социальной доплаты к пенсии: президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому при подсчете общего материального обеспечения пенсионера сумма индексации пенсий теперь будет исключаться и выплачиваться сверх величины прожиточного минимума пенсионера. Документ имеет обратную силу — перерасчет коснется пенсий, начисленных с 1 января 2019 года. Ранее ежегодная индексация выплат происходила без учета прожиточного минимума, поэтому каждая новая индексация увеличивала размер пенсии, но уменьшала социальную доплату. В результате сумма, которую получал пенсионер, практически не менялась. Согласно новому закону, пересчитать пенсии должны до 1 июля 2019 года, однако глава Минтруда Максим Топилин обещал выплатить пенсионерам все недополученные деньги уже в мае. В целом по России величина прожиточного минимума пенсионера в 2019 году составляет 8 846 рублей.

Ветераны ВОВ получат прибавки к пенсии

Пенсии участникам Великой Отечественной войны (ВОВ) с 1 мая вырастут на 15—20%, или в среднем на 9,5 тыс. рублей. Прибавка коснется только тех, кто проходил службу в рядах действующей армии (или других силовых структур), а также состоял в партизанских отрядах и отрядах подпольщиков, служил в разведке, был награжден медалью «За оборону Ленинграда», и граждан, в детском возрасте получивших инвалидность из-за ранений. Сейчас в РФ около 10 тыс. военных пенсионеров — участников ВОВ, на прибавку для них из бюджета в 2019 году выделят 950 млн рублей. А вот на ежегодную единовременную выплату ко Дню Победы (от 3 тыс. до 10 тыс. рублей) могут рассчитывать уже все ветераны ВОВ, включая тружеников тыла, вдов военнослужащих и узников нацистских концлагерей.

Договор страхования будет расторгаться автоматически при неуплате взноса



Договор страхования можно будет расторгнуть, просто не уплатив очередной взнос за него. Такое право появится у страховщиков с 7 мая, когда вступят в силу обязательные для страховщиков базовые стандарты. В этих стандартах также прописано, что страховщики не имеют права навязывать страхование при оказании иных финуслуг и безосновательно требовать справки из полиции.

Эмитенты сами определят инсайд, а правительство — когда его можно не раскрывать

С 1 мая вступают в силу поправки в закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком». Так, Банк России получил право на беспрепятственный доступ в помещения компаний и к их документам в рамках инсайдерских проверок. Перечень инсайдерской информации, прописанный в законе, перестанет быть исчерпывающим. Эмитенты смогут формировать его самостоятельно, включая дополнительные виды информации исходя из особенностей своей деятельности. Кроме того, Центробанк наделяется полномочием определять исчерпывающий перечень действий, относящихся к манипулированию рынком, а правительство РФ — правом определять случаи, когда инсайдерская информация раскрывается или предоставляется в ограниченном объеме, либо вовсе не подлежит раскрытию или предоставлению.