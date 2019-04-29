В Азиатско-Тихоокеанском Банке сформированы органы управления, в связи с чем действовавшая там в течение года временная администрация в лице Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора прекратила исполнение функций по управлению банком. Соответствующие сообщения опубликованы на сайте кредитной организации.

«Прекратить с 26 апреля 2019 года исполнение функций временной администрации по управлению ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», возложенных на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора», — говорится в приказе ЦБ, ссылку на который дает банк.

Как уточняется, 26 апреля 2019 года на внеочередном общем собрании акционеров АТБ был сформирован его совет директоров в новом составе. В него вошли Дмитрий Пожидаев, Сергей Аврамов, Нина Демидова, Екатерина Зверева, Евгений Казанцев, Дмитрий Кононыхин, Денис Концевой. Председателем совета директоров стал Дмитрий Пожидаев.

В тот же день решением совета директоров банка был сформирован новый состав его правления. Председателем правления назначен Сергей Аврамов, в правление также вошли в качестве зампредов Владимир Новиков и Михаил Малахов.

Как указано в справке АТБ, Сергей Аврамов имеет два высших образования и степень кандидата политических наук. В период с 1994 по 2006 год работал в сфере юридического консалтинга по направлению «банки и финансы» в ведущих международных юридических фирмах в Москве. С марта 2006 года по апрель 2018-го работал в АО «БНП Париба Банк», дочернем банке международной группы BNP Paribas: придя туда на должность начальника юридического департамента, впоследствии вошел в правление, занимал должность зампреда, а в 2015 и 2017 годах исполнял обязанности председателя правления.

С мая 2018 года по 25 апреля 2019 года Аврамов работал во временной администрации по управлению АТБ, в том числе с января 2019-го — заместителем руководителя, а с февраля — руководителем временной администрации.

Аврамов в настоящий момент также является членом совета директоров СРО «Национальная финансовая ассоциация» и ряда других профильных организаций финансовой сферы.

«В течение года в банке была проведена большая работа по совершенствованию бизнес-процессов, внедрены новые технологии, которые уже оценили наши клиенты, и мы видим первые серьезные результаты своей деятельности. В ближайшем будущем перед руководством стоят амбициозные планы по улучшению позиций банка на финансовом рынке, а также качественному обслуживанию интересов наших корпоративных и розничных клиентов. Для этого сегодня в банке сформирована команда профессионалов, чьи знания и опыт приведут к желаемым результатам», — заявил, комментируя свое назначение, Сергей Аврамов.



Год назад Банк России объявил о санации АТБ, в рамках которой с 26 апреля 2018-го в банк была введена временная администрация в лице УК ФКБС. В середине декабря прошлого года ЦБ выставил на продажу кредитную организацию по стартовой цене чуть более 9,857 млрд рублей (минимальная цена была определена в 6 млрд 1 рубль). К участию в аукционе, назначенном на март этого года, были допущены два игрока: Совкомбанк и Московский Кредитный Банк, однако они не вышли на торги, и аукцион был признан несостоявшимся. Продажу АТБ планируется осуществить в 2020 году после раскрытия им информации о результатах деятельности за 2019 год широкому кругу лиц, включая потенциальных инвесторов, уточняли в Центробанке.

