По итогам февраля его капитал составлял 38,8 млрд рублей, а по итогам марта сократился до 28 млрд рублей

Банк «Восточный» оказался на втором месте в списке самых убыточных банков в I квартале, показав наихудшее значение норматива достаточности капитала во всей банковской системе, сообщает «Коммерсант» .

По словам источника издания в «Восточном», банк, который в середине апреля сообщил, что доформировал резервы на 11,8 млрд рублей, получил предписание ЦБ о доформировании резервов в конце марта, а срок его исполнения был «до 1 апреля». Все последствия исполнения предписания должны отражаться в мартовской отчетности, из которой следует, что суммарные резервы по кредитному портфелю не выросли, а сократились.

По словам руководителя департамента финансовых рейтингов НРА Карины Артемьевой, просроченная задолженность физических лиц сократилась на 2,1 млрд рублей, юридических лиц — на 0,2 млрд, и банк «как минимум на эти суммы восстановил резервы».

В пресс-службе «Восточного» утверждают, что банк не распускал резервы, но подтверждают, что он «активизировал корпоративное взыскание».

СМИ: банк «Восточный» нашел 12 млрд рублей на исполнение требования ЦБ В «Восточном» подчеркнули, что оценивают состояние банка как устойчивое.

В итоге «Восточный» в марте получил убыток в размере 7,2 млрд рублей. В первые два месяца 2019 года у банка был положительный финансовый результат (около 570 млн рублей прибыли), поэтому по итогам I квартала убыток составил 6,5 млрд рублей. По итогам февраля капитал «Восточного» составлял 38,8 млрд рублей, а по итогам марта сократился до 28 млрд рублей. Худший квартальный результат среди российских банков показал только находящийся на санации Минбанк (убыток свыше 50 млрд рублей).

Потеря капитала привела к снижению норматива достаточности капитала до 8,5% (минимально допустимый уровень — 8%). Это самый низкий показатель во всей банковской системе. Норматив достаточности базового капитала банка тоже оказался вблизи допустимого минимума — 4,9% при нормативном значении 4,5%. Хуже «Восточного» по этому показателю лишь два санируемых банка — «Пересвет» и «Таврический».

Эксперты считают, что «Восточный» нуждается в срочном увеличении объема собственных средств.