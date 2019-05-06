Экспобанк Игоря Кима заключил соглашение о покупке контрольного пакета акций Курскпромбанка, следует из сообщения кредитной организации.

Сделка была завершена 30 апреля, после получения согласия ЦБ. Цена, по которой был приобретен актив, не разглашается. Однако, по словам источника в Экспобанке, сделка была денежной. Актив куплен с небольшим дисконтом, то есть по цене чуть ниже капитала.



На 1 апреля капитал Курскпромбанка составлял 4,4 млрд рублей. Кредитная организация занимает лидирующие позиции в Курской области и 131-е место в стране по размеру активов. Согласно отчетности, по итогам марта чистая прибыль банка превысила 2,2 млрд рублей. За отчетный месяц показатель вырос более чем в 20 раз, притом что за последние годы чистая прибыль банка лишь несколько раз преодолевала отметку 0,5 млрд рублей.

Курскпромбанк — один из старейших банков России, на рынке уже 29 лет. Основным бенефициаром кредитной организации являлся курский предприниматель Федор Хандурин. По его словам, слияние с Экспобанком позволит региональному игроку усилить рыночные позиции. «С руководством Экспобанка достигнуты договоренности о сохранении текущей бизнес-модели Курскпромбанка», — заметил Хандурин.

До конца текущего года Курскпромбанк продолжит работать в регионе под собственным брендом, соглашается собеседник Банки.ру в Экспобанке. Но права на бренд у покупателя есть, замечает он. «Пока для клиентов никаких изменений не последует, мы сохраним всю продуктовую линейку», — говорит сотрудник банка. Он также утверждает, что бывшие владельцы Курскпромбанка останутся в совете директоров кредитной организации.

Для Экспобанка это уже вторая сделка M&A за последние полгода

В ноябре 2018-го кредитная организация стала владельцем 15% акций СДМ-Банка. У команды Экспобанка богатый опыт в этой сфере, напоминает аналитик Банки.ру Вадим Тихонов. «С 2012 года были приобретены Сиббизнесбанк, Стромкомбанк, МАК-Банк, Королевский Банк Шотландии, Япы Креди Банк Москва, 15% СДМ-Банка. Приобретаются и зарубежные активы — Marfin Bank A. D. Beograd, LBBW Bank CZ a.s.», — перечисляет эксперт.

Ценность Курскпромбанка в сильных позициях в регионе, поясняет предправления Экспобанка Алексей Санников. «Курскпромбанк исторически обладает стабильной клиентской базой и высоким уровнем устойчивости к рыночным изменениям», — говорит топ-менеджер.

В Курске и Курской области работают 29 офисов кредитной организации, у Экспобанка там подразделений нет. «Местный банковский бренд (пусть и не сильно работающий в области кредитования населения) в новом регионе деятельности может помочь в развитии кредитования физлиц, которое Экспобанк активизировал в 2018 году», — полагает Тихонов.

С начала 2018 года портфель розничных кредитов Экспобанка вырос более чем в семь раз, до 18,6 млрд рублей, по данным отчетности на 1 апреля. За тот же период объем корпоративных кредитов увеличился на 38,9%, до 25,5 млрд рублей. Основным источником фондирования банка остаются вклады физлиц (43,5% от пассивов), хотя их доля в портфеле снижается. На последнюю отчетную дату объем привлеченных средств населения составлял 35,5 млрд рублей.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru