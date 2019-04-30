В акции могут участвовать клиенты, у которых нет действующих вкладов или дебетовых карт, подключенных к программе «Польза»

Хоум Кредит Банк начислит пользователям портала Банки.ру повышенный кешбэк за покупки по дебетовой карте «Польза». Участники акции смогут получать дополнительный 1% кешбэка за траты в базовых категориях и покупки в магазинах — партнерах программы «Польза».

Для участия в акции нужно:

• оформить карту до 17 июля 2019 года включительно, перейдя по ссылке с сайта Банки.ру;

• в течение 90 дней с момента оформления карты оплатить ей товар или услугу в любых категориях, кроме «Кафе и рестораны», «АЗС», «Путешествия».

После этого банк в течение трех рабочих дней подключает участника к акции, и он сможет получать дополнительный кешбэк. Дополнительный кешбэк будет начисляться в течение 90 дней с даты подключения к акции.

Держатели карты получают кешбэк баллами: 2% (1% по базовым условиям плюс 1% дополнительно по акции) от суммы любых других покупок и платежей в интернет-банке в первые 90 дней с даты заключения договора, по истечении 90 дней — 1%; 10% — в категории «Развлечения» при оформлении карты до 30 июня 2019 года; 3% — в категориях «АЗС», «Кафе и рестораны», «Путешествия». При покупках у партнеров программы начисляется до 10%. Обмен баллов производится по курсу один балл равен одному рублю.

Обслуживание карты в первые два месяца будет бесплатным. При совершении покупок на сумму свыше 5 тыс. рублей в месяц на остаток до 300 тыс. рублей начисляется 10% годовых в первые 90 дней с даты заключения договора.

В акции могут участвовать клиенты, у которых нет действующих вкладов или дебетовых карт, подключенных к программе «Польза».