Президент России Владимир Путин подписал закон об устойчивом Рунете. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Закон направлен на то, чтобы защитить устойчивую работу Интернета в России в случае возникновения угрозы его нормальному функционированию из-за рубежа. Он вступит в силу в ноябре.

Положения о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен заработают с 1 января 2021 года.

Законопроект предусматривает, что при Роскомнадзоре будет создан центр мониторинга и управления сетью, который обеспечит доступность услуг связи в России при возникновении экстраординарных ситуаций. Там будут координировать усилия операторов связи в непредвиденных случаях.

Информацию госорганов и госпредприятий в Интернете дополнительно защитят шифрованием. Внутренние сети, не имеющие выхода в Интернет, не подпадают под действие проекта.

Порядок установки, эксплуатации и модернизации в сетях связи технических средств будет утверждать правительство.



Требования к работе точек обмена трафиком определит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по согласованию с ФСБ.

Ответственность за координацию обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования Интернета на территории России ляжет на Роскомнадзор.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко отмечала, что закон не преследует своей целью изоляцию России. По ее словам, изолировать страну от мира «бессмысленно и невозможно», напротив, закон об устойчивом Рунете призван не допустить отключения России от цифровых технологий и Всемирной сети Интернет.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров, в свою очередь, заявлял, что Россия готова к любым, «самым изощренным» атакам на российский сегмент Интернета. Он подчеркнул, что ведомство работает над вопросами реализации закона не только с операторами связи, но и с министерствами и госорганами, в том числе и со спецслужбами.