Люди становятся жертвами заемщиков, которые указывают их телефон в анкете на получение кредита

Коллекторы хотят получить доступ к телефонам должников, которые те указывают в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), следует из письма Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) в Госдуму, с которым ознакомились «Известия» .

В начале марта Госдума приняла в первом чтении законопроект, вносящий изменения в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с целью создания единой информационной системы проверки сведений об абоненте, которой могут пользоваться ЦБ РФ, банки и операторы платежных систем, а также операторы услуг платежной инфраструктуры и другие организации.

В СРО коллекторов полагают, что необходимо дать абонентам возможность согласия на проверку конкретным лицом данных о принадлежности абоненту телефонного номера у оператора связи на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) посредством ЕСИА. Таким образом можно решить проблему звонков гражданам, чьи номера заемщики ошибочно или специально указывают в анкетах.

Как показывает анализ обращений в Федеральную службу судебных приставов (ФССП, регулирует деятельность коллекторов), жалобы от людей, которым поступают звонки с требованием вернуть кредит, который они не брали, входят в тройку лидеров. Люди становятся жертвами заемщиков, которые порой ошибочно, но чаще всего сознательно указывают их телефон в анкете на получение кредита.

Коллекторы: менее половины должников не имеют денег для погашения просроченных кредитов В настоящий момент в работе у коллекторских агентств находится примерно 6,5 млн переуступленных банковских долгов на сумму свыше 1 трлн рублей.

По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, эксперты Общероссийского народного фронта в своей практике регулярно сталкиваются с ситуациями, когда люди покупают сим-карты с рук у метро и вокзалов и приобретают также проблемы с взыскателями, а при возбуждении уголовных дел и проведении доследственных проверок в таких случаях часто выясняется, что предыдущим владельцем номера было юридическое лицо.

Как пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев, на сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга.

По мнению юриста международной юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Иоанны Щербаковой, возможность проверить телефон в базе ЕАИС нужна для идентификации настоящего телефонного номера заемщика при заключении договора или в будущем, например при поступлении жалоб от физических лиц на безосновательные звонки взыскателей. По мнению юриста, осуществлять процедуру идентификации номера лучше на уровне банка при выдаче кредита.

Гражданам, которых незаслуженно тревожат звонками коллекторы, она рекомендовала уточнять информацию об агентстве или кредитной организации, на которую они работают. По ее словам, у банка обязательно нужно взять справку или другой документ, который подтверждает отсутствие задолженности перед банком. Последний этап — передача полученных от кредитной организации документов в адрес коллекторского агентства.