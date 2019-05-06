По данным АСВ, на страховое возмещение могут претендовать 8,5 тыс. клиентов Тройка-Д Банка

Некоторые клиенты Тройка-Д Банка на прошлой неделе не смогли получить страховое возмещение, которое полагалось им после отзыва лицензии у кредитной организации, следует из отзывов пользователей в «Народном рейтинге» Банки.ру. Агентом по выплате страховок от АСВ выступал Россельхозбанк. С 29 апреля он должен был начать расчеты с пострадавшими вкладчиками, но не сделал этого, сославшись на отсутствие наличных в кассе.

«С самого утра 29 апреля ни в одном посещенном отделении денег нет. Запись в лучшем случае на 6 мая», — указывал пользователь anbor.

Клиентам предлагали обращаться за выплатами после майских праздников: 6 или 18 мая. В некоторых отделениях сотрудники Россельхозбанка предлагали пострадавшим вкладчикам еще один способ вернуть деньги — открыть депозит в РСХБ.

«Сотрудники банка пытаются переоформить денежные средства людей, пришедших за выплатами АСВ, во вклады (пока я сидела в очереди, это предлагалось ВСЕМ пришедшим), пытаясь, видимо, таким образом повысить свои показатели», — писала пользователь под ником Svetlana.26.10.

По данным АСВ, на страховое возмещение могут претендовать 8,5 тыс. клиентов Тройка-Д Банка. Общая сумма выплат составляет 7,7 млрд рублей.

В АСВ сообщили, что выплату страховки получили уже более 2 тыс. вкладчиков.

«За первые полтора дня выплат, по состоянию на 16:00 30 апреля, страховое возмещение выплачено 2 144 вкладчикам (физическим лицам и малым предприятиям) на общую сумму 2,26 млрд рублей, что составляет 29% страховой ответственности агентства по данному банку», — прокомментировали в пресс-службе АСВ.

Сложившуюся ситуацию в агентстве назвали «эффектом первого дня», то есть повышенным спросом на наличные деньги.

«Жалобы вкладчиков на организацию выплаты возмещения могут быть обусловлены как «эффектом первого дня», так и повышенным спросом на наличные денежные средства, если выплаты осуществляются в канун праздников. В этой связи агентство рекомендует вкладчикам, не имеющим острой необходимости в денежных средствах, обращаться за возмещением не в первый день выплат и обращает внимание на возможность обратиться в любое из подразделений банка-агента, осуществляющее выплаты», — добавили там.

Жалобы клиентов поступали и после майских праздников. Сообщения о том, что у РСХБ наблюдаются проблемы с выплатой страховки клиентам Тройка-Д Банка (ранее назывался Алма Банк), появились на портале Банки.ру 6 мая.

«Обратился в отделение банка 29 апреля по выплатам АСВ за Алма Банк. Разумеется, отстоял в очереди два часа. Из пяти сотрудников вкладчиков обслуживали двое. Разумеется, денег в кассе не оказалось», — пишет один из пользователей.

РСХБ не ответил на запрос Банки.ру, но прокомментировал ситуацию для «Коммерсанта» , который первым обратил внимание на задержку выплат страхового возмещения по вкладам.

«В связи с праздничным режимом работы банка могут наблюдаться единичные задержки выплат», — сообщили газете в пресс-службе банка.