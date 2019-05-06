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• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по рублевым вкладам снизилась до 7,49% годовых в третьей декаде апреля с 7,54% за вторую декаду месяца. Перед этим ставка едва заметно выросла после резкого снижения (почти на 0,2 п. п.) в третьей декаде марта, когда Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада. До этого на протяжении более полугода (начиная с августа 2018-го) ставка практически непрерывно росла, не считая нескольких случаев стагнации и еще одного неожиданного снижения.

• Коллекторы хотят получить доступ к телефонам должников, которые те указывают в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), следует из письма Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) в Госдуму. Таким образом, уверены в саморегулируемой организации, можно решить проблему звонков гражданам, чьи номера заемщики ошибочно или специально указывают в анкетах. Соответствующие поправки предлагается внести в законопроект о создании единой информационной системы проверки сведений об абоненте ко второму чтению.

• Некоторые клиенты Тройка-Д Банка на прошлой неделе не смогли получить страховое возмещение, которое полагалось им после отзыва лицензии у кредитной организации, следует из отзывов пользователей в «Народном рейтинге» Банки.ру. Агентом по выплате страховок от АСВ выступал Россельхозбанк. С 29 апреля он должен был начать расчеты с пострадавшими вкладчиками, но не сделал этого, сославшись на отсутствие наличных в кассе. В АСВ сообщили, что страховку получили уже более 2 тыс. вкладчиков, а сложившуюся ситуацию назвали «эффектом первого дня», то есть повышенным спросом на наличные деньги.

• В результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, еще девять госпитализированы. По информации СМИ, следователи рассматривают в качестве предварительной версии авиакатастрофы попадание молнии. Выплаты семьям погибших с учетом страховки и выплат от «Аэрофлота», по предварительной оценке, составят по 5 млн рублей. Страховое возмещение родственникам погибших и пострадавшим выплатят «АльфаСтрахование» и «СОГАЗ». Объем страховых выплат пострадавшим и семьям погибших может достигнуть 100 млн рублей. При этом Сбербанк принял решение урегулировать задолженности по кредитам пострадавших. Коллектив Банки.ру выражает соболезнования родным и близким погибших.