Мошеннические действия против сотрудников банка могут быть даже более эффективными, чем против обычных клиентов

Сотрудники банков стали новой целью атак мошенников с подменой номера. Злоумышленники целенаправленно атакуют банкиров, используя звонки от имени их коллег, рассказали «Коммерсанту» в двух крупных банках.

Первые атаки были зафиксированы в конце апреля и оказались удачными, поскольку звонки мошенниками совершались с номера банка (с помощью подмены). «Руководителю департамента нашего банка звонили с левого номера 495, представились службой безопасности Сбербанка, — рассказывает собеседник издания в крупном банке. — Причина звонка — вход в личный кабинет в онлайн-банке с попыткой хищения 4 тысяч рублей». Через несколько минут потенциальная жертва получала еще один звонок, но с телефонного номера собственного банка якобы от сотрудника службы безопасности в связи с мошенническим звонком, который подробно спрашивал, какую информацию и по каким счетам пытались выяснить злоумышленники.

По мнению специалистов по информационной безопасности, мошеннические действия против сотрудников банка могут быть даже более эффективными, чем против обычных клиентов, так как звонок собственной службы безопасности они ожидают после мошеннического звонка. Звонок на мобильный номер от коллег в рабочее время должен насторожить потенциальную жертву, однако звонок на мобильный в нерабочее время или же когда человека нет на месте, вполне объясним и может вызвать доверие.

«Вероятность того, что мошенникам удастся обмануть руководителя, значительно ниже. Скорее у них получится обмануть начинающего неопытного сотрудника», — отмечают в «ФК Открытие». По словам директора департамента информационной безопасности МКБ Вячеслава Касимова, риск того, что сотрудник банка поверит «доверенному» звонку от коллег, есть, но насколько он велик, зависит от обучения сотрудников банка. По словам зампреда правления банка «Ренессанс Кредит» Сергея Королева, важна и квалификация самих мошенников, их способ психологического воздействия на потенциальную жертву. «Цыганам порой удается выманить деньги у разумных, мыслящих людей, — рассуждает он. — И потому я допускаю, что даже грамотный и опытный сотрудник банка под психологическим воздействием сообщит мошенникам информацию, которую, он точно знает, сообщать нельзя никому и никогда».