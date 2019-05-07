У банка по закону сохраняется обязанность сообщить о факте реорганизации на собственном сайте и уведомить кредиторов

Министерство финансов предлагает разрешить Центробанку не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями, говорится в соответствующем проекте постановления правительства. Об этом сообщает РБК.

Таким образом, информация о слиянии банков, присоединении, разделении, выделении и преобразовании может не разглашаться регулятором.

С декабря 2018 года правительство вправе определять случаи, когда публикация уведомления на сайте ЦБ не осуществляется. Именно на основе этого положения авторы проекта постановления рекомендуют ЦБ не сообщать о реорганизации банков, если под зарубежными санкциями находятся сам банк, члены совета директоров и наблюдательного совета, директор и его заместители, главный бухгалтер и его заместители, глава филиала банка, главный бухгалтер филиала, акционеры банка, лица со значительным влиянием в банке.

В обосновании проекта постановления указано, что зарубежные санкции могут привести к убыткам для российских физических и юридических лиц, цель предложенной меры — снизить этот негативный эффект.

Если предлагаемая Минфином норма об отсутствии публикаций на сайте ЦБ вступит в силу, у банка по закону сохраняется обязанность сообщить о факте реорганизации на собственном сайте и уведомить кредиторов. На это ему отводится месяц, тогда как на уведомление ЦБ — всего три дня. Норма об уведомлении кредиторов касается лишь ситуации со слиянием, присоединением и преобразованием, но не с разделением и выделением.

По словам партнера адвокатского бюро А2 Михаила Александрова, публиковать данные о реорганизации необходимо, чтобы уведомить кредиторов, но по закону это можно делать не только сообщением на сайте, но и уведомлением кредиторов по почте с одновременной публикацией в «Вестнике государственной регистрации», а также двумя публикациями — в «Вестнике» и в региональном издании по месту работы филиала банка.