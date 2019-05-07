Рубль с начала 2019 года укрепился на 7,3%, став лидером по росту среди валют стран с развивающимися рынками. Об этом сообщается в докладе Минэкономразвития «Картина экономики. Апрель 2019 года».

К середине апреля курс закрепился на уровне 64—65 рублей за доллар США против более 69 рублей за доллар в конце декабря 2018 года.

«С начала года российская валюта укрепилась на 7,3% по отношению к доллару США. Наряду с улучшением конъюнктуры глобальных рынков, поддержку рублю в первом квартале 2019 года оказало снижение оценки участниками рынка санкционных рисков, а также повышение рейтинговым агентством Moody's суверенного рейтинга Российской Федерации до инвестиционного уровня», — отметили в ведомстве.

В этих условиях наблюдалось восстановление интереса международных инвесторов к российскому суверенному долгу. Вложения нерезидентов в российские ОФЗ за январь — март 2019 года увеличились на 256 млрд рублей, а их доля на рынке выросла на 2,3 процентного пункта и составила 26,7% после сокращения в апреле — декабре прошлого года.

С учетом стабилизации ситуации на валютном рынке в последние месяцы Банк России возобновил регулярные покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года. Объем покупок иностранной валюты в рамках «бюджетного правила» с начала года до 29 апреля, по оценке Минэкономразвития России, составил 17,4 млрд долларов.

Как ранее сообщало ведомство, рост ВВП по итогам I квартала ожидаемо замедлился до 0,8%. На фоне повышения базовой ставки НДС и ускорения инфляции наибольший вклад в снижение темпов роста ВВП внесло сокращение торгового товарооборота в реальном выражении, отметили в МЭР.

