Информационный портал Банки.ру подвел итоги очередного конкурса «Отзыв месяца», участие в котором принимают посетители, оставившие комментарии в разделе «Служебный рейтинг».

В апреле 2019 года лучшим признан отзыв «Собеседование: полный абсурд и отсутствие компетенций сотрудников!», автор которого рассказал о своей попытке устроиться на работу в Калужское отделение (Кирова, 21) Сбербанка России.

«По порядку: на данный момент я нахожусь в поисках работы, мое резюме опубликовано на HH.ru в открытом доступе. В пятницу, 05.04.2019, мое резюме семь раз просмотрел Сбербанк, в понедельник мне пришло письмо о том, что банк благодарит меня за участие в конкурсе на вакансию региональный менеджер — начальник отдела 577590, но было принято решение в пользу другого кандидата. Я очень удивилась, потому как ни в каком конкурсе не участвовала и мне никто не звонил. Через несколько часов мне позвонила с номера 8 800 707 00 70 Светлана В. и пригласила на собеседование на эту же вакансию, на которую я получила отказ от нее же! При этом сообщив, что внимательно ознакомилась с моим резюме и мой опыт соответствует открытой вакансии. Я несколько раз переспросила, не ошибается ли Светлана, приглашая меня на встречу, так как утром я получила от нее отказ... Она уверила меня, что вакансия открыта, и дала мне личный номер руководителя Елены Владимировны (с которой я должна буду встретиться), чтобы я позвонила ЕВ в 14:00 09.04.2019 для проведения собеседования», — пишет автор.

Что произошло дальше и чем закончилось собеседование, можно узнать, прочитав отзыв.

Автор под ником 777RY получает специальный приз Банки.ру — 30 тыс. рублей, а также антивирусную программу ESET NOD32 .



Поздравляем победителя и благодарим всех, кто оставил и продолжает писать отзывы в «Служебном рейтинге»!