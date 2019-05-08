Возможность использовать один кассовый аппарат на всю курьерскую службу позволит компаниям в разы снизить расходы

Стоимость доставки товаров из онлайн-магазинов может снизиться на 5—10%, сообщили «Известиям» в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

В апреле Госдума одобрила в первом чтении проект поправок в закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ». По документу компании и индивидуальные предприниматели (ИП), которые в том числе занимаются торговлей с привлечением курьеров, получат возможность использовать только один кассовый аппарат, работающий удаленно. Вместо бумажного чека они смогут показать покупателю QR-код (его клиент будет считывать с помощью смартфона самостоятельно). Еще один вариант — отправить потребителю электронный чек.

Возможность использовать один кассовый аппарат на всю курьерскую службу и уйти от бумажных чеков позволит компаниям в разы снизить расходы. Это в итоге скажется на стоимости доставки, по мнению президента АКИТ Артема Соколова, она подешевеет на 5—10% в зависимости от размера компании.

По данным АКИТ, 50% заказов покупатели предпочитают получать с помощью курьерской доставки. Каждый курьер должен иметь техническую возможность предоставить клиенту бумажный и электронный чеки, для чего используется мобильная контрольно-кассовая техника, что влечет за собой определенные расходы и в итоге затраты на содержание одного аппарата составляют 10 тыс. рублей в год, 15 тыс. рублей стоит приобретение единицы техники. По оценкам компании «Юлмарт», смягчение законодательства позволит снизить затраты компании, у которой около 60 кассовых аппаратов, на 1,5—2 млн рублей в год.

По мнению экспертов, возможность не печатать бумажный чек в момент расчета позволит ретейлерам перенести сервис оплаты через мобильные кассы в облачную инфраструктуру. Также новое регулирование позволит улучшить условия доставки для покупателей.