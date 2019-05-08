Банк России определился с датой запуска тестирования QR-платежей в магазинах в рамках созданной регулятором Системы быстрых платежей (СБП): переводы от физических лиц в адрес юридических, так называемые C2B-платежи, планируется запустить для фокус-групп 30 августа. Об этом РБК рассказали источники на платежном рынке.

Для переводов в адрес юрлиц будут использоваться QR-коды двух типов — статические, в которых будет закодирован счет магазина, и динамические, которые станут формироваться с учетом суммы покупки, например на дисплее кассового аппарата.

В конце февраля концепция по взаимодействию физических и юридических лиц в рамках СБП еще не была определена, а QR-коды были лишь одним из вариантов. В настоящее время ЦБ совместно с банковским сообществом разрабатывает стандарт формирования как статических, так и динамических QR-кодов при инициировании платежей, ответили РБК в пресс-службе регулятора. «Этот стандарт будет применяться в том числе и в СБП», — сказали в ЦБ, подчеркнув, что не планируют вводить ограничение по видам используемых в СБП QR-кодов.

Обе модели платежей через QR-коды не потребуют устанавливать в магазинах дополнительное оборудование, нужно будет только обновить программное обеспечение кассового аппарата, говорит замглавы Совкомбанка Алексей Панферов. Для реализации платежа через QR-код нужна касса с гибкой инфраструктурой: касса должна научиться генерировать специальный платежный QR-код или считывать его с помощью встроенной камеры, пояснил директор по развитию платежных решений «Эвотор» Заур Бесолов.

Доставка из онлайн-магазинов может подешеветь на 5—10% Возможность не печатать бумажный чек в момент расчета позволит ретейлерам перенести сервис оплаты через мобильные кассы в облачную инфраструктуру.

Также банкам необходимо будет доработать свои мобильные приложения, чтобы они могли считывать QR-коды, добавил заместитель директора департамента электронного бизнеса Промсвязьбанка Никита Хомутов. Новый функционал будет доступен в рамках стандартной процедуры обновления приложения и не потребует от клиента дополнительных активностей, пояснил Солонин.

Практически все торговые точки можно подготовить к приему QR-платежей при минимальных доработках, указал директор по продуктам «АТОЛ Cloud» Платон Песецкий.

В ЦБ полагают, что платежи за товары и услуги в СБП, в том числе с помощью QR-кодов, будут привлекательны для потребителей за счет простоты, мобильности и удобства.

Однако предпосылок, что оплата по QR-кодам полностью заменит банковские карты, нет. СБП станет лишь дополнительным средством для проведения платежей для тех торговых точек, которые будут продвигать этот вариант, утверждал директор дирекции цифрового бизнеса Промсвязьбанка Юрий Чернышев.