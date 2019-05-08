Центральный банк России исключил из государственного реестра микрофинансовых организаций МФК «Мани Фанни Онлайн». Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.
«Банк России 8 мая 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания «Мани Фанни Онлайн», — говорится в сообщении.
По данным ЦБ, компания нарушала методику определения собственных средств (капитала) (на 30 сентября, 31 октября, 30 ноября и 31 декабря 2018 года, а также на 31 января и 28 февраля 2019 года); не соблюдала минимально допустимые числовые значения экономического норматива достаточности собственных средств на протяжении полугода и экономического норматива ликвидности — с декабря 2018-го. Кроме того, ЦБ выявил нарушения порядка формирования резервов на возможные потери по микрозаймам.
МФК не исполняла обязательные предписания Банка России. Кроме того, в течение года организация предоставляла в ЦБ существенно недостоверные отчетные данные «в части сведений о размере резервов на возможные потери по займам при установлении Банком России расхождения с указанными сведениями более чем на 20%, в части наличия сведений о соблюдении компанией экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности при установлении Банком России факта несоблюдения указанных нормативов, в части наличия сведений о выданных микрозаймах при установлении Банком России факта отсутствия выдачи микрозаймов».
Регулятор указывает также на нарушения порядка предоставления информации, необходимой для формирования кредитных историй физических лиц, в бюро кредитных историй и на неоднократное (в течение года) снижение собственных средств (капитала) микрофинансовой компании ниже минимального значения, установленного для микрофинансовых компаний законодательством.
Участники форума Банки.ру сообщают о проблемах с выплатами средств, переданных по договорам займа МФК «Мани Фанни Онлайн». Первое сообщение 22 апреля оставил пользователь под ником VAW. Он решил досрочно расторгнуть договор еще в феврале, но так и не смог дождаться возврата средств.
В конце апреля инвесторы «Мани Фанни Онлайн» заявили о проблемах с досрочными выплатами средств, переданных по договорам займа. Сообщения об этом начали появляться в «Народном рейтинге» Банки.ру. Сперва в пресс-службе «Мани Фанни Онлайн» отказались комментировать расчеты с инвесторами. Позже руководство компании все-таки дало комментарии. По словам гендиректора МФК Александра Шустова, из-за резкого оттока инвестиций микрофинансовая компания «Мани Фанни Онлайн» была вынуждена приостановить реальную работу, чтобы урегулировать ситуацию с клиентами. Об этом он сообщил в письме в адрес Банки.ру. Проблемы с выплатами средств инвесторам были спровоцированы ухудшением ситуации на рынке МФО, а также паникой среди клиентов, уточнил Шустов.
Ранее участники форума Банки.ру сообщили о проблемах с досрочными выплатами средств, переданных по договорам займа.
«Как только началось нагнетение паники вокруг ее имени и репутации, у «Мани Фанни Онлайн» стали возникать сложности, которые в первую очередь коснулись самих зачинателей интриг. Резкий и мощный отток инвестиций вынудил компанию на данный момент приостановить свою реальную работу, которая приносила весомую прибыль, для того, чтобы урегулировать ситуацию и устранить негативный фон», — написал Шустов. (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. Банки.ру.) В письме Шустов призывал инвесторов дать компании время, чтобы та могла продолжить работу в штатном режиме.