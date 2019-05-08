Рубль в апреле и с начала года укрепился в номинальном и реальном выражении, свидетельствуют данные опубликованной Центробанком сводки «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в апреле 2019 года» . По предварительной оценке, реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в апреле вырос на 1,4%, в январе — апреле — на 5,3%.



Так, средний номинальный курс доллара в апреле составил 64,62 рубля (в марте — 65,14 рубля), с начала текущего года — 65,73. Средний номинальный курс евро в апреле равнялся 72,61 рубля (в марте — 73,75 рубля), с начала года — 74,5.

В реальном выражении рубль укрепился в апреле по сравнению с мартом этого года на 0,5% к доллару и на 1,4% к евро, а по сравнению с декабрем 2018-го — на 4,4% к доллару и на 6,6% к евро.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос за отчетный месяц на 1,5%. Номинальный курс рубля к доллару увеличился на 0,8%, к евро — на 1,6%.

Эффективный курс рубля рассчитывается в 2019 году на базе курсов валют 42 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами РФ являются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и Италия, которая в этом году вытеснила США из топ-пятерки на шестое место. В 2018 году эффективный курс рубля рассчитывался на базе курсов валют 38 ключевых торговых партнеров России.

В годовом выражении (по сравнению с январем — апрелем 2018 года) рубль ослаб по всем направлениям: к доллару — на 12,2% по номинальному курсу и на 9,1% по реальному, к евро — на 4,8% по номинальному и на 1,3% по реальному, к корзине ключевых валют — на 4,7% по номинальному и на 2,9% по реальному курсу.