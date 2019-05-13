Из-за ужесточения правил работы с просроченными долгами кредиторам стало проще обращаться в суд, а не к коллекторам

Банки, коллекторы и микрофинансовые организации (МФО) стали чаще взыскивать через суд с граждан долги, связанные с кредитами, выяснили эксперты Финансового университета при правительстве, при этом активнее всего кредиторы стали обращать взыскания на небольшие долги — рост в сегменте сумм до 50 тыс. рублей в прошлом году был почти двукратным — 3,1 млн исков, а всего год назад судом было удовлетворено 5,7 млн исков о взыскании с граждан долгов по кредитам, сообщают «Ведомости» .

Должники с суммами до 50 тыс. рублей — в основном клиенты МФО, уверен старший вице-президент «Кредитэкспресс финанс» Виктор Семендуев, — рынок МФО растет, как и просроченная задолженность в нем, но гендиректор МФК «Мигкредит» Олег Гришин не считает, что рост количества исков от кредиторов связан с должниками МФО, скорее он связан с долгами по кредитным картам.

Из-за ужесточения правил работы с просроченными долгами кредиторам стало проще обращаться в суд, а не к коллекторам, объясняет завкафедрой ипотечного кредитования и страхования Финансового университета Александр Цыганов, при этом быстро растет и рынок необеспеченного потребительского кредита: в 2018 году задолженность выросла на 22,7% и достигла 7,3 трлн рублей.

Причина популярности исков очевидна, соглашается с Цыгановым директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин: закон очень жестко регулирует всю досудебную процедуру, он также уверен, что количество исков о взыскании задолженности будет расти: к этому способу, помимо банков и коллекторов, начнут активнее прибегать и МФО, и средняя сумма иска станет еще меньше.

Банки начинают работу с должниками обычно при задолженности сроком свыше 180 дней и суммой не менее 50 тыс. рублей, рассказывает начальник управления департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский — увеличение количества исков связано с изменением стратегии работы коллекторских агентов с портфелями, купленными у банков и МФО, по которым те получают права требования, коллекторы могли активизировать судебную работу с долгами клиентов МФО.