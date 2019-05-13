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• В России перестали чеканить монеты номиналом ниже рубля. Монеты достоинством 1 и 5 копеек не чеканились с 2012 года, а в 2018-м ЦБ отказался и от чеканки других мелких монет до рубля. Всего в прошлом году в обращении находилось мелочи на общую сумму около 6,6 млрд рублей. По оценке экспертов, в карманах граждан могло осесть до 5 млрд рублей мелочью.

• При отсутствии финансовой необходимости готовы продолжить трудиться 78% россиян: 56% — на старом месте, 22% сменили бы работу. Об этом свидетельствуют данные майского опроса ВЦИОМ. Уволиться и больше вообще не работать предпочел бы 21%. Согласно данным исследования, подавляющему большинству россиян (85%) скорее нравится их работа. При этом большинство респондентов верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов. Между тем в Москве власти прогнозируют увеличение размера средней заработной платы до 120—135 тыс. рублей за пять-шесть лет.

• Банки, коллекторы и микрофинансовые организации стали чаще взыскивать через суд долги с граждан, связанные с кредитами, выяснили эксперты Финансового университета при правительстве. При этом активнее всего кредиторы стали обращать взыскания на небольшие долги — рост в сегменте сумм до 50 тыс. рублей в прошлом году был почти двукратным: 3,1 млн исков, а всего год назад судом было удовлетворено 5,7 млн исков о взыскании с граждан долгов по кредитам. Из-за ужесточения правил работы с просроченными долгами кредиторам стало проще обращаться в суд, а не к коллекторам, отмечают эксперты.

• Кредитные организации начали отказываться от схем коллективного страхования. От коллективных договоров страхования заемщиков отказались ВТБ и Почта Банк, аналогичное решение принял и МТС Банк, а к 2020 году отказаться от коллективной схемы планируют и в Русфинанс Банке. Коллективные договоры приносят банкам больше дохода и удобнее для страховщиков, но вызывают много претензий со стороны заемщиков, поскольку от них нельзя отказаться без потери денег. Однако многие банки добровольно отказываться от коллективного страхования не готовы.