Госдума подготовила поправки в закон о схеме передачи Связь-Банка от госкорпорации «ВЭБ.РФ» в пользу Промсвязьбанка (ПСБ), на базе которого создан опорный банк для оборонно-промышленного комплекса, сообщает РБК .

По словам главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, второе чтение пройдет 14 мая, третье может состояться на следующей неделе. Таким образом, Госдума может принять закон уже в мае. Предполагается, что Связь-Банк будет передан Промсвязьбанку в текущем году, подчеркнул Аксаков.

Законопроект предлагает закрепить за правительством право в 2019 году принять в казну (Росимущество) акции Связь-Банка, которые ВЭБ передаст безвозмездно. У правительства также будет право в текущем году внести акции Связь-Банка в уставный капитал Промсвязьбанка «в порядке оплаты приобретаемых в собственность РФ акций Промсвязьбанка». Оборонный банк после санации был передан ЦБ Росимуществу, сейчас в его собственности 100% акций ПСБ, свободных для выкупа государством акций нет. «Возможно, будет допэмиссия (акций Промсвязьбанка)», — сказал РБК Анатолий Аксаков.

В проекте закона также прописано, что если Промсвязьбанк станет владельцем больше 95% акций Связь-Банка, он будет обязан выкупить оставшиеся ценные бумаги у других акционеров по рыночной цене.

Процесс докапитализации Промсвязьбанка за счет акций Связь-Банка выведут из-под действия сразу нескольких законов, следует из законопроекта. На процедуру не будут распространяться положения закона «О Центральном банке», которыми устанавливается обязанность уведомления регулятора о приобретении долей в кредитных организациях. Процесс передачи также не будет подлежать раскрытию информации в соответствии с действующими законами.

Долг ВЭБа перед ЦБ в 212 млрд рублей реструктурируют при передаче Связь-Банка Об этом сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов.

У Связь-Банка для передачи Росимуществу должна быть высокая достаточность капитала, говорил после набсовета ВЭБа в марте глава госкорпорации Игорь Шувалов. Перед сделкой ВЭБ должен будет освободить банк от проблемных активов, которые остались на его балансе за время санации. Одновременно с вопросом передачи Связь-Банка ВЭБ обсуждает с Минфином и ЦБ вопрос переоформления долга госкорпорации перед регулятором на 212 млрд рублей. Эти деньги регулятор выделял ВЭБу с 2008 года в виде депозитов на санацию Связь-Банка и «Глобэкса».

В законопроекте прописано, что на приобретение Промсвязьбанком акций Связь-Банка не будет распространяться инструкция регулятора, которая ограничивает предельный размер имущественных вкладов в уставный капитал кредитной организации 20-процентным уровнем. По данным ЦБ, уставный капитал Промсвязьбанка составляет 75 млрд рублей, а 20% от 75 млрд рублей — 15 млрд рублей. Собственный капитал Связь-Банка — 27 млрд рублей.