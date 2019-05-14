Вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак разработал законопроект о цифровом профиле граждан и планирует в ближайшие дни внести его в Госдуму, рассказал РБК сам сенатор. Он возглавляет Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде.

Как следует из пояснительной записки к проекту закона, он вводит правовой институт цифрового профиля и электронного удостоверения личности гражданина, которое предоставит доступ к профилю, а также основные подходы к регулированию вопросов дистанционной идентификации и аутентификации граждан.

Закон носит рамочный характер, порядок идентификации и аутентификации с использованием цифрового профиля необходимо будет определить на уровне подзаконного акта, пояснила РБК руководитель рабочей группы по цифровой экономике Совфеда Людмила Бокова.

Создание цифрового профиля — платформы, на которой будет храниться информация о гражданине в виде ссылок на юридически значимые записи в информационных системах государственных органов и организаций, — предусмотрено в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Основной платформой для идентификации в цифровом профиле является Единая система идентификации и аутентификации, на базе которой работает, в частности, портал госуслуг.

​Минкомсвязь РФ подготовила законопроект о цифровом профиле граждан и юрлиц Проектом вводится определение инфраструктуры цифрового профиля.

Вместе с поправками, касающимися «цифрового профиля», Турчак подготовил и намерен в ближайшие дни внести в Госдуму предложения по регулированию персональных и общедоступных данных (данных о пользователях, которые находятся в открытом доступе в Интернете), а также удостоверяющих центров, выдающих электронную подпись.

Предлагается ввести понятие обезличенных данных, «которые создаются на основе персональных, но не дают представления о субъекте», а также прописать в законодательстве процесс их анонимизации; упростить порядок получения согласия на обработку данных с помощью СМС или электронной почты.