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• Сенаторы подготовили пакет законопроектов, нацеленных на создание условий для развития цифровой экономики. Речь идет о трех законопроектах, касающихся оборота персональных данных, использования электронной подписи и введения понятия электронного цифрового профиля гражданина. В частности, документами вводится правовой институт цифрового профиля и электронного удостоверения личности гражданина, которое предоставит доступ к профилю, а также основные подходы к регулированию вопросов дистанционной идентификации и аутентификации граждан. Кроме того, в ближайшее время в Совете Федерации намерены завершить работу над законопроектом по введению электронных трудовых книжек.

• Демографический спад в Финляндии, отсутствие интереса у молодежи к рабочим специальностям, а также растущие объемы производства заставляют финские предприятия задуматься о привлечении к работе в стране россиян, рассказала эксперт Союза предприятий технологической отрасли Анне Акола-Лехтинен. По ее словам, требуются работники машин и сварщики. Зарплата сварщика в Финляндии — около 3 тыс. евро в месяц (до налогов, в стране прогрессивная налоговая система).

• Следственный департамент МВД предъявил обвинение в растрате 25 млрд рублей бывшему корпоративному директору, члену кредитного комитета Нота-Банка Тимуру Исхакову. По версии следствия, он вместе с другими топ-менеджерами банка организовал выдачу невозвратных кредитов полсотне фирм-однодневок. Действия банкиров были квалифицированы как растрата, совершенная группой лиц в особо крупном размере.

• Госдума приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий нижний предел суммы неудовлетворения требований кредиторов, при котором ЦБ обязан отозвать у банка лицензию. Поправки, внесенные ко второму чтению документа, регламентируют порядок передачи в казну акций Связь-Банка. Предлагается закрепить за правительством право в 2019 году принять в казну (Росимущество) акции Связь-Банка, которые ВЭБ передаст безвозмездно. У правительства также будет право в текущем году внести акции Связь-Банка в уставный капитал Промсвязьбанка «в порядке оплаты приобретаемых в собственность РФ акций Промсвязьбанка».