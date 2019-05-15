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• Банк России с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020-го может отозвать лицензии у 46 банков, прогнозируют аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА». Лишиться лицензий кредитные организации могут из-за нарушений требований «антиотмывочного» законодательства, занижения принятых рисков и вывода ликвидных активов в ущерб интересам кредиторов, считают эксперты. На 2018 год «Эксперт РА» прогнозировал отзыв лицензии у 60 банков, по факту ЦБ отозвал 55 банковских лицензий.



• Минэкономразвития подготовило проект плана пространственного развития регионов, состоящий из 118 предложений. Одно из них предписывает чиновникам вместе с госкорпорациями и госкомпаниями подумать о перерегистрации их штаб-квартир, офисов «дочек» и зависимых компаний из Москвы и Санкт-Петербурга в другие крупные и крупнейшие городские агломерации. Речь о 18 регионах — от Воронежа до Владивостока. Эксперты отмечают, что эффект от переезда штаб-квартир госкомпаний будет положительным: это новая инфраструктура, рабочие места, НДФЛ.

• Также Министерство экономического развития предлагает упростить привлечение в Россию иностранных специалистов с высокой квалификацией (ВКС), которых интересуют высокие зарплаты. В ведомстве считают, что необходимо уменьшить «зарплатные» пороги, чтобы расширить число получателей статуса ВКС. Также предлагается ввести возможность дистанционно подтверждать статус по опыту работы или специализации. Сейчас для иностранных работников, желающих работать в особых экономических зонах, зарплата должна составлять не менее 58 тыс. рублей в месяц, не менее 83 тыс. рублей — для занятых в научной сфере и 167 тыс. рублей — для остальных. Число разрешений на работу для ВКС не квотируется, а разрешения на работу им выдают на три года с возможностью продления, также они могут оформить вид на жительство для себя и членов семьи.



• В конгрессе США подготовили новый проект санкций против России, который объединяет и дополняет предложенные ранее законопроекты. Документ, в частности, предполагает запрет для американских инвесторов на покупку нового суверенного долга России и включение в санкционный список любого российского финансового института, причастного к финансированию вмешательства в выборы 2016 или 2018 года. В числе возможных будущих мер — санкции против одного или нескольких финансовых институтов из списка: Российский фонд прямых инвестиций, «ВЭБ.РФ», Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк. Новые санкции в отношении России в среду ввела Украина, речь идет о запрете на поставки определенных групп товаров и введении специальных пошлин. В Госдуму между тем внесен законопроект о запрете публикации сведений, способствующих санкциям против РФ. За нарушение запрета предусмотрено до трех — пяти лет лишения свободы.