В России могут заменить проверки бизнеса инспекционными визитами, помогающими соблюдать существующие правила вместо поиска нарушений. Такая поправка будет внесена в законопроект о госконтроле ко второму чтению в Госдуме, рассказал «Известиям» заместитель министра экономического развития Савва Шипов.

Визит предполагает, что контролер сможет прийти внезапно и увидеть, как все работает на самом деле. Легкие внеплановые проверки предлагается проводить без разрешения Генпрокуратуры.

«Сейчас контролер боится сделать любой шаг навстречу предпринимателю, у него просто нет таких полномочий. Контрольный орган даже не вправе объяснить, как правильно действовать в той или иной ситуации. Основной задачей должна стать помощь в соблюдении существующих правил, а не поиск нарушений», — пояснил Шипов.

По его словам, такой визит может проводиться без предупреждения подконтрольного лица.

«Инспектор может приехать на объект и, пройдя по помещениям, сделать вывод, что обязательные требования, например противопожарной безопасности, выполняются, запасные выходы открываются. Мероприятие должно проводиться в течение одного дня, нельзя будет истребовать никаких документов. В законопроекте предполагаются как плановые такие визиты, так и внеплановые. Если сейчас можно внести в график контролеров только проверки, то после вступления документа в силу можно будет включить еще и инспекционный визит», — рассказал Шипов.

Также Минэкономразвития выступает с инициативой изменить систему штрафов бизнеса. Как прокомментировал Савва Шипов, ведомство предлагает дифференцировать круг лиц, в отношении которых могут применяться различные составы административных правонарушений.

«Для кого-то 200 тысяч рублей — катастрофически огромный штраф, а для кого-то копейки. Мы считаем, что наказание за каждое нарушение должно влиять на провинившегося. Если это нарушение не влечет серьезных рисков, штрафы должны быть минимальны. Если это наказание связано с высокими рисками, оно должно быть болезненным для нарушителя», — пояснил замминистра.

Также, по его словам, в будущем могут исчезнуть и надзорные каникулы: их полностью заменят риск-ориентированным подходом.