Подавляющее большинство (60%) российских работодателей ищут специалистов в социальных сетях, 40% пока не использует этот ресурс для поиска кандидата на вакантное место. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Шесть из 10 работодателей используют соцсети для подбора персонала, отмечается в исследовании. Причем с 2016 года число работодателей, которые используют соцсети для поиска сотрудников, увеличилось на 10%.

Порядка 30% работодателей отслеживают активность сотрудников в социальных сетях, из них 3% уволили за это работника. Большинство работодателей (56%) не следят за интернет-активностью сотрудников и 14% затруднились с ответом.

Почти 60% женщин и 53% мужчин имеют в социальных сетях открытые для работодателей аккаунты. Чаще всего (75%) такие аккаунты есть у молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет и только 44% респондентов — в возрасте старше 45 лет.



Россияне с доходом ниже 30 тыс. рублей чаще имеют аккаунты в соцсетях, чем опрошенные с более высоким доходом (64%), выяснили в SuperJob.

Большинство опрошенных (62%) знают, что работодатели проверяют их аккаунты. Причем чем выше заработок, тем выше число респондентов, которые знают о такой проверке и редактируют свои странички в соцсетях.