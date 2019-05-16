Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) завершили разработку проекта закона о выплате части вкладчиков лопнувших банков повышенных компенсаций — в размере до 10 млн рублей. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава АСВ Юрий Исаев. По его словам, компенсации такого размера предлагается выплачивать «при возникновении высоких остатков на счете в силу особых жизненных обстоятельств». Например, при размещении на банковских счетах денег, полученных по наследству или в результате продажи жилья.

В настоящее время предельный размер возмещения по вкладам в одном банке составляет 1,4 млн рублей. Отдельное страховое возмещение, максимальный размер которого составляет как раз 10 млн рублей, выплачивается по эскроу-счетам, открытым для расчетов по сделке купли-продажи недвижимости и для расчетов по договору участия в долевом строительстве.

В июне 2018 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что АСВ выступило с предложением повысить предельный размер страховых выплат по вкладам в банках до 10 млн рублей. «И мы эти предложения одобрим», — сказала тогда глава ЦБ.



Основаниями для повышенных выплат Набиуллина также называла случаи, когда вкладчик объективно не имел возможности управлять рисками. «Когда получено наследство, продается или покупается квартира, получены страховые выплаты и социальные пособия, суммы на счете скапливается больше застрахованных 1,4 миллиона рублей. Здесь, конечно, есть все основания в этих случаях прописать конкретные случаи, страховую сумму увеличить. Эти совместные предложения у нас отработаны с АСВ», — сказала глава ЦБ.

В марте 2019 года АСВ сообщало, что за 15 лет функционирования системы страхования вкладов произошло 486 страховых случаев, страховое возмещение на общую сумму 1,9 трлн рублей получили 4 млн вкладчиков.