«Главное за минуту» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и ценит свое время

• Журнал Forbes опубликовал список самых щедрых российских компаний. В числе 25 организаций, в которых ключевые руководители получили самые большие вознаграждения по итогам 2018 года, оказались Сбербанк, ВТБ и Тинькофф Банк, занявшие соответственно второе, пятое и 16-е место. Рейтинг составлен на основе анализа годовых отчетов 100 крупнейших по капитализации компаний РФ. В общей сложности 25 компаний рейтинга потратили на выплаты своему руководству 54,5 млрд рублей. Самыми щедрыми оказались компании нефтегазового сектора: таких в рейтинге шесть, они выплатили руководству 17,3 млрд рублей. На втором месте — три банка с совокупным вознаграждением 9,6 млрд рублей, на третьем — три металлургические компании с 9,4 млрд.



• Реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году увеличатся на 2,9%, ожидают в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН. Предполагается, что причиной тому станет частный сектор, где будут увеличиваться заработные платы, также скажется повышение пенсий на 1 тыс. рублей ежегодно до 2024-го. Минэкономразвития, в свою очередь, прогнозирует, что доходы граждан вырастут в 2020-м на 1,5%. Между тем индекс потребительского доверия россиян по итогам I квартала побил антирекорд, опустившись с 65 до 62 пунктов, говорится в исследовании The Conference Board и Nielsen. Доля россиян, ожидающих «хороших» или «отличных» финансовых перспектив на ближайшие полгода, сократилась на 5 процентных пунктов относительно IV квартала 2018 года, до 25%. Доля потребителей, готовых тратить деньги, за тот же период снизилась с 21% до 14%. При этом на 2 п. п. до 20% выросло число опрошенных, с оптимизмом оценивающих перспективы на рынке труда в ближайшие полгода.

• Трудовые книжки россиян оцифрованы на 100%, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР). При этом соответствующий законопроект еще находится на рассмотрении правительства, внести его в Госдуму планируют до конца весенней сессии. Документ предполагает, что в тестовом режиме электронные трудовые будут действовать в течение 2020 года: с 1 января работодатели начнут передавать сведения о работнике в информационную систему ПФР. С 2021 года норма станет обязательной для всех работодателей.



• МФК «Мани Фанни Онлайн», исключенная на прошлой неделе из реестра микрофинансовых организаций, сообщила инвесторам, что в ближайшие дни начнет функционировать личный кабинет, с помощью которого они смогут отслеживать очередность выплат по договору. Компания также призывает инвесторов быть бдительными в связи с участившимися «случаями мошенничества в лице юридических компаний, предлагающих за вознаграждение оказать помощь в возврате ваших денежных средств».

