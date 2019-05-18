«Лучшее за неделю» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало

• Россия — один из мировых лидеров по концентрации богатства: 56% всех финансовых и нефинансовых активов страны находится в собственности 1% граждан. Такая ситуация угрожает будущему экономики. Что можно сделать? Разбираемся в материале Банки.ру.

• Банк может увеличить лимит по кредитной карте, даже если вам это не нужно. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в I квартале этого года средний лимит по таким картам вырос до 55,5 тыс. рублей — более чем на 11% год к году. Провоцирует ли это чрезмерные траты и легко ли вернуть прежние условия обслуживания, читайте в тексте «Лимит неслыханной щедрости».

• Кредитование остается для россиян одним из способов реализовать мечту о красивой жизни. Периодически коллекторские агентства в своей работе сталкиваются с должниками, которые брали кредиты на невообразимые с точки зрения дохода и здравого смысла покупки. О том, с каким размахом используются заемные деньги и что происходит после того, как они заканчиваются, читайте здесь.

• Закон «О связи» меняется, абоненты судятся, но нет-нет да и обнаружат у себя очередную услугу, которую они не подключали, но все равно вынуждены за нее платить. Откуда платные подписки на контент берутся в вашем телефоне, как от них отказаться и, самое главное, как вернуть списанные оператором деньги? Расскажем об этом в материале «Плачу и плачу».

• Год назад Банки.ру написал о начинающем инвесторе Михаиле, который открыл индивидуальный инвестиционный счет и купил облигации. О том, какой доход он получил и какой стратегии ему стоит придерживаться сейчас, читайте в «Бондиане» Банки.ру.