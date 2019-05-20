Аналитики зафиксировали в I квартале 2019 года сокращение зарплат сотрудников финансовой сферы более чем на 1,5%

Главными аутсайдерами по росту заработных плат в I квартале 2019 года стали сотрудники финансовой сферы, следует из бюллетеня департамента исследований и прогнозирования (ДИП) Центробанка «О чем говорят тренды». Об этом пишут «Известия» . Согласно этому документу, за первые три месяца нынешнего года их оклады сократились более чем на 1,5%.

В других отраслях ситуация с оплатой труда обстоит несколько лучше. Например, в обрабатывающей промышленности, строительстве, а также оптовой и розничной торговле темп роста окладов варьируется от 6% до 9%. В госуправлении и здравоохранении показатель находится в диапазоне 1—5%.

Замедление темпа роста номинальных заработных плат произошло как в частном, так и в государственном секторе, и, по прогнозам аналитиков ДИПа, оно может продолжиться вплоть до начала IV квартала 2019 года, когда будут проиндексированы оклады бюджетников.

Денежное вознаграждение увеличивается в сферах, прямо или косвенно связанных с нефтедобычей и экспортной торговлей нефтепродуктами — основными природными ресурсами России, пояснила аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

Кроме того, в обрабатывающей промышленности зарплаты повышались благодаря масштабным инвестиционным проектам, добавил начальник отдела инвестиций «БКС Брокера» Нарек Авакян и объяснил относительно высокий рост окладов в строительстве и торговле очень низкой базой прошлого года. Что касается финансового сектора, то здесь снижение оплаты труда обусловлено отзывами банковских лицензий, сказал он.

По итогам 2019 года ожидается некоторый рост реальных зарплат: он составит около 1,5%, считает Нарек Авакян. По его словам, на существенное увеличение оплаты труда рассчитывать не стоит из-за замедления темпов роста российской экономики.

В Минэкономразвития прогнозируют, что в текущем году рост реальных заработных плат составит 1,1%, в 2020-м — 2%. Затем он будет на уровне 2,7% вплоть до 2024 года, предполагают в ведомстве. Причем, согласно оценке Минэкономразвития, в этом году средняя номинальная зарплата в России достигнет 46,1 тыс. рублей. А через шесть лет она составит 63 437 рублей.