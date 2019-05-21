Эксперты Банки.ру подсчитали, какую выгоду можно получить при расчетах дебетовыми картами разных банков в течение месяца. Топ-пятерка карт по доходности представлена в материале раздела «Исследования».

Проанализированы были карты с кешбэком или бонусами и начислением процентов на остаток. Доходность была рассчитана исходя из суммы процентов, начисляемых на остаток средств на карточном счете за месяц, величины вознаграждения по программе лояльности и с учетом стоимости обслуживания карты.

Так, первое место заняла карта «Польза» Хоум Кредит Банка с начислением до 10% годовых на остаток и до 10% бонусами за покупки, которые в дальнейшем обмениваются на рубли по курсу 1:1. Немаловажную роль в победе карты сыграло повышенное вознаграждение за покупки вне категорий повышенного бонусирования («развлечения», «кафе и рестораны», «АЗС») в размере 2% в первые 90 дней при оформлении карты на Банки.ру.

В топ-пятерку также вошли продукты СКБ-Банка, ОТП Банка, банка «Ак Барс» и Связь-Банка.

Расчеты были произведены исходя из предположения, что расходы одного человека составляют 60 тыс. рублей в месяц. Из них 20 тыс. рублей тратится на продукты питания, 7 тыс. — в кафе и ресторанах, 6 тыс. — на бензин, 8 тыс. — на походы в кино, театры, на концерты и другие мероприятия, 19 тыс. — на что-то еще. При этом на карточном счете постоянно хранится 100 тыс. рублей. Стоимость СМС-информирования не учитывалась, так как услуга добровольная и клиенты могут отказаться от нее в пользу зачастую бесплатных push-уведомлений.



В исследовании Банки.ру указано, какой общий доход можно получить при пользовании картами, включенными в рейтинг, на вышеописанных условиях и из чего он складывается.