Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства восстановили зарплаты, урезанные на 10% с 1 мая 2015 года указом Владимира Путина. Об этом РБК рассказали два источника, близких к Кремлю, и два собеседника, близких к правительству.

С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого «антикризисного» решения, уточнили источники РБК. «Сколько отняли, столько и вернули», — пояснил один из близких к Кремлю собеседников. То же самое сказал источник, близкий к правительству.

Возвращение заработка чиновникам не анонсировали, равно как и не объясняли, с чем это связано, сказали близкие к Кремлю собеседники РБК. «В конце прошлого года ходили слухи, что все вернут. Так и произошло», — сказал один из них.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос РБК.

В марте 2015 года Путин своим указом уменьшил зарплату (которая складывается из фиксированного месячного «вознаграждения» и ежемесячного и ежеквартального «поощрений») на 10% следующим должностным лицам: президенту, главе правительства, министру обороны, министру внутренних дел, главе МЧС, директорам ФСБ, ФСО, СВР и Росгвардии, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, вице-премьерам правительства, федеральным министрам, секретарю Совета безопасности, председателю ЦИК и его заместителю, секретарю и постоянным членам ЦИК, президентским омбудсменам по правам человека и защите прав предпринимателей, гендиректору Судебного департамента при Верховном суде.

По словам источника, близкого к Кремлю, президентский указ на 2019 год не продлевался, соответственно, 10% вернулись ко всем, кого касался указ 2015 года. В случае возвращения 10-процентной части зарплата Владимира Путина составит 741,5 тыс. рублей; зарплата Дмитрия Медведева — 593,2 тыс. рублей, показывают расчеты РБК на основе информации системы «Гарант». Но это лишь «денежное вознаграждение» (оклады), размеры ежемесячных/ежеквартальных «денежных поощрений» не раскрываются.