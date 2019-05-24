Группа «Тинькофф» объявила о прекращении работы сервиса «Тинькофф Ипотека». Последний день приема новых заявок на ипотечные кредиты — 31 мая 2019 года, обслуживание текущих клиентов продлится до 31 августа текущего года, говорится в сообщении кредитной организации.



«За четыре года существования сервиса мы создали тренд на «уберизацию ипотеки» и стали драйвером на российском финансовом рынке в области удаленного ипотечного кредитования. Мы создали самого крупного в стране федерального ипотечного брокера, предоставляя клиентам полный комплекс услуг, в том числе — по страхованию, оценке и даже подбору подходящих квартир в рамках витрины новостроек. Сегодня мы видим, что такая модель развития продукта, отмеченного престижными международными наградами, к сожалению, не может быть прибыльной на российском ипотечном рынке, который отличается высокой степенью концентрации среди ограниченного количества игроков», — прокомментировал председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз.

Запуск ипотечной платформы «Тинькофф» состоялся в 2015 году. «Тинькофф Ипотека» стала первым в России сервисом для оформления ипотечного кредита бесплатно и полностью онлайн. Пользователи «Тинькофф Ипотеки» могли удаленно получить одобрение по ипотечному кредиту в одном из 11 банков-партнеров всего за пару минут. Все процессы по оформлению документов, подбору подходящей недвижимости и ее страхованию «Тинькофф» полностью брал на себя: клиенту нужно было прийти в банк-партнер всего один раз, чтобы подписать договор о покупке новой квартиры.

За время существования проекта число пользователей ипотечной платформы достигло более 1 млн человек, а количество партнеров сервиса — риелторов и агентов недвижимости — выросло до 28 тыс. Ежемесячно сервис привлекал до 60 тыс. новых клиентов. Сумма выдач ипотечных кредитов через онлайн-платформу составляла более 25 млрд в год.

Сервис «Тинькофф Ипотека» получил награду Банки.ру в номинации «Онлайн-заявка на ипотеку» за лучшее digital-решение в ипотечной сфере в 2018 году, а также был признан лучшим цифровым ипотечным сервисом Центральной и Восточной Европы по версии международного издания Global Finance.

Генеральный директор «Ипотека.Центр» Ольга Бажутина выразила сожаление в связи с закрытием сервиса.



«Жаль, что история Ипотеки в Тинькофф Банк закончилась. У Тинькофф Банка был достаточно качественно построен продукт, в него было вложено очень много ресурсов. Но четыре года — достойный срок для того, чтобы оценить жизнеспособность модели. По всей видимости, доходная часть не росла так быстро, как планировалось, в отличие от затратной. Проектом занималась профессиональная команда с серьезным бэкграундом в ипотеке, сама бизнес-идея была хороша, что подтверждает количество клиентов, воспользовавшихся возможностями Тинькофф Ипотека», — сказала эксперт. По ее мнению, такая модель все-таки может успешно функционировать и быть прибыльной.

«Потребность в такого рода агрегации ипотечного бизнеса есть у всех игроков рынка. Мы по подобной модели успешно работаем и развиваемся вот уже два года и, более того, готовим к запуску свою ипотечную онлайн-платформу, построенную по похожему принципу — объединение на одной площадке предложений от разных игроков рынка с максимальным нивелированием рутинных операций для всех участников сделки», — добавила эксперт.