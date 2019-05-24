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• Прибыль российского банковского сектора по итогам четырех месяцев текущего года достигла 750 млрд рублей против 537 млрд за аналогичный период 2018-го, следует из данных Центробанка. Таким образом, в годовом выражении показатель четырехмесячной прибыли вырос почти на 40%. Увеличение активов банковского сектора в феврале — апреле в основном компенсировало их январское сокращение, произошедшее вследствие изменения подходов к отражению отдельных операций, хотя в целом за четыре месяца активы уменьшились на 0,2%. В апреле показатель вырос на 0,1%, составив на 1 мая 92,4 трлн рублей.

• Ретейлеры предупредили банки и платежные системы, что цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится, если ставки по эквайрингу не упадут. Это следует из писем Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в адрес Ассоциации банков России. Ретейлеры прогнозируют, что их прибыль, за счет которой можно было сдерживать рост цен, из-за расходов на эквайринг в 2019 году снизится на 10%.



• Несмотря на рост экономики в 2018 году на 2,3% и обещания властей добиться экономического прорыва в ближайшие шесть лет, более половины россиян (53%) в 2019 году уверены, что экономические сложности продлятся еще минимум четыре года, говорится в исследовании компании GfK; при этом почти каждый четвертый (24%) россиянин считает, что в ближайшее пятилетие ситуация в экономике может ухудшиться. В пик кризиса в 2015 году потребительские настроения были на самом низком уровне, в 2017-м у россиян появилась надежда на улучшение, но к 2019-му на потребительском уровне она не реализовалась.

• Сбербанк с 25 мая снизит ставки по ипотечным кредитам на 0,3—0,6 процентного пункта, заявил глава кредитной организации Герман Греф на годовом общем собрании акционеров финучреждения. Решение снизить стоимость ссуд он объяснил переломом тренда. Как следует из презентации главы Сбербанка, ипотечная ставка по кредиту на готовое жилье снизится на 0,6 п. п. — с 11,4% до 10,8%. Ставка по ипотеке на покупку новостройки сократится на 0,3 п. п. — с 10,9% до 10,6%. Герман Греф, которого в пятницу переизбрали главой Сбербанка, также заявил, что финучреждение планирует снижение ставок по корпоративным кредитам до конца 2019 года.