Долговременный уход за пожилыми и инвалидами может стать частью системы социального страхования в РФ. Об этом в пятницу на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет «Коммерсант». «Надо предметно поработать над нынешней структурой социального страхования, чтобы можно было использовать страховой компонент в качестве одного из механизмов финансирования ухода за пожилыми», — заявила она.

Как напоминает издание, сейчас социальные услуги для инвалидов и пожилых (вызов на дом соцработника, проживание в доме престарелых или психоневрологическом интернате) финансируются из бюджетов регионов. Однако в прошлом году Минтруд запустил в ряде регионов пилотные проекты в сотрудничестве с благотворительным фондом «Старость в радость», их главная цель — оценить обеспеченность инвалидов и пожилых социальными услугами и предложить способы их улучшения. Пилотные проекты профинансировал федеральный бюджет, расходы составили 100 млн рублей.

С 2019 года программа долговременного ухода включена в качестве составной части в национальный проект «Демография» (расходы — 295 млн рублей) и до 2022 года должна охватить все регионы страны. В общей сложности на внедрение системы долговременного ухода в России на ближайшие шесть лет федеральным бюджетом предусмотрено 10,7 млрд рублей.

Как пояснил в ходе своего выступления на совете уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в РФ Юрий Воронин, наибольшие сложности с финансированием сейчас возникают при организации социальных услуг для лежачих больных. «По данным, собранным в ходе «пилотов», их может быть 10—12% от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании, из которых 3—4% — это паллиативные пациенты», — отметил он.

По его словам, источником средств для финансирования соцобеспечения этих категорий может стать дополнительный тариф в размере 1—1,5% от зарплаты — его можно было бы сформировать в рамках уже существующих тарифов Фонда социального страхования, один из которых является профицитным. «Также можно было бы отменить предельную базу для начисления взносов в ФСС и Пенсионный фонд (сейчас 865 тыс. рублей и 1,15 млн рублей в год. — Прим. «Коммерсанта») и ввести адресность оказания таких услуг в зависимости от нуждаемости человека», — отметил он. Еще одним источником средств для нового вида страхования, по словам Юрия Воронина, мог бы стать резерв ПФР по обязательному пенсионному страхованию (РОПС), который сейчас составляет 140 млрд рублей.

Резерв по пенсионному страхованию могут пустить на социальную программу По словам финансового омбудсмена, вернуть потерянные деньги людям невозможно, но можно найти «иной гуманный способ возврата этим же людям через запуск системы страхования по нуждаемости в уходе».

По словам Голиковой, в правительстве также готовы рассмотреть различные варианты участия бизнеса в виде частно-государственного партнерства. Как рассказал «Коммерсанту» вице-президент Всероссийского союза страховщиков Максим Данилов, примеры такого сотрудничества есть за рубежом. «Например, в Германии, где такой продукт является частью системы социального обеспечения ухода за престарелыми гражданами, он действует на принципах, схожих с ГЧП, где часть расходов или тарифов в разных формах дотируется государством, — говорит он. — Но будущее такого сотрудничества в РФ зависит от того, как оно будет встроено в социальную и налоговую политику государства в отношении пожилых граждан». Еще один тип компаний, которые могли бы принять участие в ГЧП, — частные дома престарелых и сервисы патронажных услуг, однако для них нынешние тарифы примерно в два раза ниже необходимых, говорит Алексей Сиднев, гендиректор сети частных домов престарелых Senior Group: «Полная себестоимость услуги для людей в самых тяжелых состояниях — 6 тысяч рублей, а тариф по Москве — 2,5 тысячи рублей».

Пока, впрочем, как пояснила «Коммерсанту» руководитель аналитического отдела фонда «Старость в радость» Елена Иванова, необходимый размер тарифов в системе долговременного ухода предсказать сложно — даже с учетом данных пилотных проектов. «Частично этот вопрос прояснится после того, как модель системы будет согласована на федеральном уровне — с принципами типизации объемов помощи для каждой группы и сервисами для них, а также с принципами работы каждой формы обслуживания — надомной, полустационарной, стационарной», — говорит она.



Новый виток обсуждения судьбы части средств ПФР и тарифов ФСС может оказаться увязан с реформой статуса обоих фондов, предложения по которой фонды должны были отправить в Минтруд до 1 апреля этого года. По данным «Коммерсанта», Минтруд также разрабатывает свои предложения по расходованию накопленного профицита ФСС (около 160 млрд рублей) — эти средства могли бы пойти на финансирование дополнительных детских пособий. Техническая возможность изъятия части средств фондов есть у Минфина и сейчас, однако рост числа потенциальных предложений по их использованию может подтолкнуть правительство к выбору облегчающего этот процесс правового статуса фонда, например, превращению его в казенное учреждение.