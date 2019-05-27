Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20—25% в начале года до 5—10% в III квартале. Об этом говорится в макропрогнозе РЭУ им. Г. В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия».

Наиболее вероятный сценарий развития российской экономики — продолжение ее роста, отмечается в макропрогнозе РЭУ. Это будет возможно при условии сохранения восходящего тренда темпов кредитования населения и цен на энергоносители. При этом в документе отмечается, что риск рецессии в России все же сохраняется из-за увеличения НДС в январе этого года и продолжающегося падения курса нацвалюты. Однако, как уверены авторы доклада, по мере исчерпания влияния первого фактора возможность возникновения рецессии постепенно снижается. Если в I и II кварталах 2019-го они оценивают ее в 20—25%, то в III квартале — уже в 5—10%.

В Минэкономразвития на вопрос «Известий» о риске рецессии в России не ответили.

Между тем Росстат уже зафиксировал снижение темпов роста ВВП. По предварительным данным Федеральной службы госстатистики, в I квартале 2019 года показатель увеличился лишь на 0,5% к тому же периоду 2018-го. Эта оценка оказалась хуже прогнозов Минэкономразвития и ЦБ, которые ожидали роста ВВП в январе — марте на 0,8% и 1—1,5% соответственно. Согласно же оценке РЭУ, в апреле — июне этот показатель достигнет 1,97% в годовом выражении, а в июле — сентябре — 1,39%.

Тем временем с выводами авторов доклада согласны не все. Так, профессор РАНХиГС Юрий Юденков считает, что причин для замедления российской экономики сейчас не наблюдается. По его словам, в настоящее время в стране активно кредитуется промышленность и реализуются национальные проекты, которые и выступают залогом роста ВВП.

Однако к факторам риска рецессии эксперт относит расширение санкций Евросоюза и США, направленных на ослабление отечественной экономики. Прежде всего речь идет о блокировке счетов государственных банков РФ за рубежом, сказал Юденков.

Дальнейшее развитие экономики также зависит и от цен на нефть, отметил руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. По мнению аналитика, Россия до сих пор продолжает сидеть на нефтяной игле, а импортозамещение пока идет довольно медленно.

В «Открытии» назвали основной источник будущего роста российской экономики Ключевым фактором ускорения темпов роста российской экономики становятся инвестиции.

Поэтому вероятность наступления рецессии в III квартале выше, чем прогнозируют в РЭУ им. Плеханова, считает эксперт. По его оценке, она составляет около 20%. А если стоимость «черного золота» на товарно-сырьевом рынке упадет, то риск замедления темпов роста ВВП вовсе может повыситься до 30—40%, отметил Роман Блинов.

Россия сейчас нуждается в новых технологиях и притоке прямых инвестиций, сказал он. Они должны направляться не только в нефтегазовую отрасль и предприятия ТЭК, а также в промышленность, малое и среднее предпринимательство, человеческий капитал, образование и здравоохранение, отметил эксперт.

Чтобы избежать рецессии, необходимо изменить экономическую модель России, считает директор Института актуальной экономики Никита Исаев. По его словам, «быть большой государственной нефтяной скважиной легко и привычно, но перспектив у такого подхода нет». По мнению эксперта, в настоящее время необходимо развивать обрабатывающую промышленность и частный бизнес. Первые и основополагающие шаги в этом направлении — снижение налоговой нагрузки и тотальная приватизация государственных компаний (кроме стратегически важных добывающих и оборонных предприятий).

Для снижения зависимости российской экономики от стоимости нефти в правительстве было разработано бюджетное правило. Оно предписывает направлять в резервы сверхдоходы бюджета, если цена «черного золота» превышает 40 долларов за баррель. Но Никита Исаев отметил, что бюджет по-прежнему на 46,4% зависим от сырья — по итогам прошлого года доходы казны составили 19,445 трлн рублей, из них 9,018 трлн — нефтегазовые. В этом году ситуация не меняется: по итогам четырех месяцев нефтегазовые доходы сформировали 42,8% федерального бюджета, добавил Исаев.



Между тем продажа госсобственности в России проходит медленно, подчеркивают «Известия». В прошлом году доходы от приватизации составили 2,9 млрд рублей. Планировалась продажа пакетов акций 275 организаций, а удалось реализовать только 46, отмечается в докладе Минэкономразвития. Ведомство прогнозирует рост экономики по итогам этого года на уровне 1,3%. В прошлом году ВВП вырос на 2,3%.