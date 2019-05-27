В брачном договоре можно прописать, кому будет принадлежать недвижимость и кто будет отвечать по долгам

Статистика Минюста зафиксировала резкий рост числа брачных договоров. За четыре года число контрактов выросло почти в четыре раза, пишет «Российская газета».

В 2018 году скреплено печатью 110 тыс. брачных договоров. За несколько месяцев этого года подписано около 25 тыс. контрактов, и, по оценкам экспертов, тенденция такова, что рекорд прошлого года должен быть побит.

Супруги стали оформлять брачные договоры для того, чтобы взять ипотеку. Когда в семье кто-то не работает или его зарплата невелика, есть риск, что банк откажет в ипотеке. Выходом может стать брачный договор с указанием на то, что приобретаемая в кредит квартира будет отнесена к личной собственности платежеспособного супруга. В результате именно он будет нести ответственность по возврату кредита и в случае неуплаты отвечать только своим имуществом. При этом эксперты подчеркивают: заключение брачного договора направлено не на ущемление прав и ограничение в действиях кого-то из супругов, а на придание стабильности и предсказуемости имущественным отношениям. Для того чтобы условия брачного договора не нарушали прав и свобод какого-то из членов семьи, законом предусмотрено обязательное нотариальное удостоверение таких соглашений.

#оденьгахпросто: 5 причин заключить брачный договор В России о брачном договоре стараются не думать и не говорить. Хотя он позволяет не только сохранить нажитое до брака имущество, но и обезопасить одного из супругов от угрозы со стороны банков.

«В брачном договоре можно детально прописать, кому будет принадлежать недвижимость, движимое имущество (автомобили, акции и даже домашние животные), денежные средства, кто будет отвечать по долгам и так далее, — говорит нотариус Елена Образцова. — А вот личные отношения брачным договором не регулируются, так что количество букетов, которое муж должен дарить жене, как и количество блюд, которые жена должна приготовить в неделю, в нем прописать нельзя». Нотариус не только разъяснит все детали, но и проверит, соответствует ли содержание договора воле сторон, не нарушают ли закона какие-то пункты контракта. Проследит нотариус и за тем, чтобы условия соглашения не были кабальными для одной из сторон. Подписать договор можно в любое время, свадьба в этом плане срока давности не имеет.

Если подписать до официальной регистрации, договор начнет действовать с того времени, когда в ЗАГСе поставят штампы. При этом зафиксированы случаи, когда влюбленные пары приезжали в нотариальную контору прямо в свадебных нарядах. После заключения контракта они уезжали сразу в ЗАГС.

«Нотариат — уникальный институт, который помогает гражданам получать правовую защищенность в гражданском обороте, в том числе в имущественных отношениях в собственной семье, — комментирует президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. — Нотариус предупреждает возникновение судебных споров, и решение имущественных вопросов заранее предотвращает возможные конфликты, которые могут возникнуть в будущем в случае развода. В целом увеличение числа заключенных брачных договоров, помимо прочего, свидетельствует и о росте правовой культуры граждан».