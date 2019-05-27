Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на июнь 2019 года. По сравнению с майскими показателями базовая доходность вкладов в рублях, долларах и евро в основном снизилась с одним исключением в каждой валютной линейке, свидетельствуют материалы регулятора.
Показатель, служащий ориентиром на июнь, рассчитан на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 мая 2019 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняют в ЦБ.
Базовая доходность вкладов в рублях уменьшилась, кроме самых «длинных» депозитов. Так, базовая доходность вкладов, привлекаемых на срок свыше года, повысилась на 0,027 процентного пункта — с 8,522% до 8,549% годовых. Здесь и далее случаи роста базовой доходности по сравнению с предыдущим месяцем отмечены в таблицах жирным шрифтом. Диапазон снижения базовой доходности для остальных сроков — от 0,003 п. п. по вкладам до востребования до 0,327 п. п. по вкладам на срок до трех месяцев.
Базовая доходность вкладов в рублях, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Май
|
6,461
|
7,517
|
7,925
|
8,163
|
8,522
|
Июнь
|
6,458
|
7,19
|
7,689
|
8,047
|
8,549
Напомним, в последнем выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» (за апрель, опубликован на прошлой неделе) Банк России прогнозировал, что на рынке рублевых депозитов можно ожидать формирования тенденции к снижению среднерыночных ставок. Согласно наблюдениям ЦБ, рост ставок по рублевым депозитам, наблюдавшийся с сентября 2018 года, почти завершился к марту 2019-го. С середины марта ни один из банков — крупнейших участников рынка не повышал ставки по своим стандартным депозитным продуктам, а в апреле ряд крупных банков снизили ставки по рублевым депозитам. «Учитывая снижение доходности облигаций, наблюдающееся с начала года, на рынке рублевых депозитов можно ожидать формирования тенденции к снижению среднерыночных ставок, сдерживаемой конкуренцией за вкладчиков между банками», — писал регулятор.
По долларовым депозитам рост базовой доходности отмечен только в сегменте «до востребования» (на 0,017 п. п., с 1,11% до 1,127% годовых). Снижение ставок по срочным вкладам составило 0,216—0,37 п. п. (минимальное зафиксировано для вкладов на срок до 90 дней, максимальное — для депозитов на 91—180 дней).
Базовая доходность вкладов в долларах, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Май
|
1,11
|
2,294
|
2,815
|
3,559
|
3,98
|
Июнь
|
1,127
|
2,078
|
2,445
|
3,293
|
3,719
Базовая доходность вкладов в евро продемонстрировала ту же тенденцию, что и рублевая: увеличился показатель для самых долгосрочных вкладов (на 0,211 п. п., с 0,843% до 1,054%). В остальных диапазонах по сроку снижение составило от 0,003 п. п. по вкладам до востребования до 0,43% по депозитам, привлекаемым на сроки от трех месяцев до полугода.
Базовая доходность вкладов в евро, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Май
|
0,019
|
0,444
|
0,65
|
0,651
|
0,843
|
Июнь
|
0,016
|
0,308
|
0,22
|
0,351
|
1,054
Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка равна 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).
В марте этого года стало известно, что ЦБ намерен ужесточить подход к высоким ставкам по вкладам. Так, регулятор хочет обязать банки платить дополнительные взносы в случае превышения ставок по депозитам на величину от 1,15 до 1,7 п. п. и повышенные дополнительные взносы — в случае превышения на 1,7 п. п. и более.