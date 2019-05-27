«Главное за минуту» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и ценит свое время

• Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на июнь. По сравнению с майскими показателями базовая доходность депозитов в рублях, долларах и евро в основном снизилась. В опубликованном на прошлой неделе выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» регулятор прогнозировал, что на рынке рублевых депозитов можно ожидать формирования тенденции к снижению среднерыночных ставок.



• Крупные города России отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет. Именно столько времени понадобится среднему городу-миллионнику, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта, подсчитали в КБ «Стрелка». В 2017 году города-миллионники обеспечивали 32,3% ВВП страны. В этом вкладе мегаполисов на Москву приходится 54,4%, еще 15,1% обеспечивает Санкт-Петербург, а 30,5% — нестоличные города-миллионники. Валовый городской продукт Москвы в расчете на душу населения более чем в два раза превосходит аналогичный показатель нестоличных городов-миллионников (1,3 млн против 0,5 млн рублей в 2017 году в текущих ценах).

• За четыре года число брачных договоров в России выросло почти в четыре раза. Супруги стали оформлять брачные договоры для того, чтобы взять ипотеку, отмечают СМИ. Когда в семье кто-то не работает или его зарплата невелика, есть риск, что банк откажет в ипотеке. Выходом может стать брачный договор с указанием на то, что приобретаемая в кредит квартира будет отнесена к личной собственности платежеспособного супруга. В результате именно он будет нести ответственность по возврату кредита и в случае неуплаты отвечать только своим имуществом.

• Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20—25% в начале года до 5—10% в III квартале, говорится в макропрогнозе РЭУ им. Г. В. Плеханова. Наиболее вероятный сценарий развития экономики страны — продолжение ее роста, отмечают эксперты. Это будет возможно при условии сохранения восходящего тренда темпов кредитования населения и цен на энергоносители. При этом в документе отмечается, что риск рецессии в России все же сохраняется из-за увеличения НДС в январе этого года и продолжающегося падения курса нацвалюты.