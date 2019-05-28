Сбербанк готов подключиться к общей Системе быстрых платежей (СБП), но на особых условиях — банк хочет получать 1% от всех платежей, проходящих через него. Об этом сообщает «Коммерсант» .

По данным источников, знакомых с ходом переговоров и близких к обеим сторонам, за каждый отправленный или полученный платеж банк хочет получать 1% от его суммы, помимо комиссии, которую будет взимать сама система. «Это ниже, чем сейчас банк взимает при переводах на карты сторонних банков (1,5%), но выше тех социальных тарифов, на которые рассчитывал ЦБ», — сообщают источники издания.

Пока система не взимает комиссий, однако с 1 января 2020 года предусмотрено, что банк-отправитель и банк-получатель платят 0,5–3 рубля в зависимости от суммы перевода. Эти затраты включат в комиссии для клиентов, которые банки установят самостоятельно, но соразмерно тарифам ЦБ. Иначе Банк России собирается ограничивать размер конечных комиссий для потребителя в системе.

«Чтобы избежать ситуации, когда перевод даже через СБП в другой банк будет облагаться запретительной комиссией, мы планируем ограничить предельную разницу между тарифом для банка в СБП и конечным тарифом для клиентов», — поясняла в середине апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече МВФ и Всемирного банка. По ее словам, Банк России и ФАС будут следить за тем, чтобы тарифы в рамках СБП не завышались.

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В Центробанке отмечают, что «тарифная модель системы была разработана и поддержана банковским сообществом» и тарифы в СБП сбалансированы. «Мы не считаем возможным рассматривать подключение к системе какого-либо банка на особых условиях», — подчеркнули в ЦБ.

Регулятор ведет переговоры со Сбербанком, который доминирует на рынке переводов с карты на карту.

По словам члена правления Альфа-Банка Ивана Пяткова, по исходному замыслу рыночная ценность СБП состоит в равных условиях для всех участников, и предоставление преференций одному из них сильно повредит развитию СБП. «Мы считаем это недопустимым, так как подобное неравноправие лишит большинство потенциальных и нынешних игроков мотивации для участия в системе на прежних условиях», — поясняет он. В ВТБ заявили, что тарифная политика в рамках СБП «может быть установлена только после обсуждения со всеми участниками проекта».

Член совета директоров РНКО «Платежный центр» (оператор платежной системы «Золотая корона») Александр Погудин считает, что единообразными должны быть условия для банков — участников СБП, но не для их клиентов. «Тарификация за услуги переводов в рамках СБП для клиентов должна устанавливаться банком, оказывающим услугу», — уверен он. Кроме того, установление единых тарифов с большой вероятностью приведет к нарушению закона о конкуренции, полагает Погудин. «Сбербанк уникален тем, что его карта есть практически у любого россиянина, — указывает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жаркий.— Можно было бы пойти на какой-то компромиссный вариант, сделав повышенный тариф для переводов на карты и с карт Сбербанка, а пользователи сами выберут, какие карты и тарифы им больше нравятся».