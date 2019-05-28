К 2023 году ВТБ хочет стать «банком номер один в кошельке клиентов» и лидером по уровню удовлетворенности пользователей

ВТБ задумался о цифровой трансформации, следует из презентации стратегии развития банка до 2023 года — к этому времени он хочет стать «банком номер один в кошельке клиентов» и лидером по уровню удовлетворенности пользователей, а также создать для них полноценную лайф-стайл платформу со всем спектром услуг: от здоровья до отдыха. ВТБ хочет предоставлять 100% продуктов онлайн, реализовывать 50% продаж удаленно и уйти от бумажного документооборота, сообщают «Ведомости» .

ВТБ позже других объявил об аналогичных планах, констатирует основатель и партнер UsabilityLab Дмитрий Сатин: «Но лучше сейчас, чем завтра. Это общий тренд: если не цифровизация, то смерть».

По словам главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, во многом планы ВТБ выглядят «как списанная домашняя работа у Сбербанка», хотя сейчас многие банки пытаются найти новые сегменты с высокой добавленной стоимостью и выходят за рамки обычного понимания слова «банк», признает эксперт.

Один из драйверов, который должен поддержать рентабельность капитала банка (ROE) и обеспечить рост прибыли, — ожидание безубыточности по непрофильным активам, которые в последние несколько лет приносили убытки, говорит аналитик S&P Роман Рыбалкин; второй фактор увеличения прибыли — опережающий среднерыночный рост кредитов физлицам: к 2022 году розничный кредитный портфель вырастет на 16%, малого бизнеса — на 14%; третий драйвер, который должен помочь ВТБ достичь цели по прибыли, — сокращение затрат, что даст группе около 70 млрд рублей в целом за три с половиной года, указывает Рыбалкин.

Стратегия ВТБ предполагает рост прибыли до 300 млрд рублей к концу 2022 года Рост показателя предполагается за счет усиления клиентских позиций.

Правительство несколько лет добивается, чтобы госкомпании платили в бюджет не менее 50% чистой прибыли по МСФО, 60,9% обыкновенных акций ВТБ принадлежит Росимуществу, но в этом году для банка было сделано исключение из-за требований ЦБ к достаточности капитала системно значимых банков — в итоге на дивиденды за 2018 год банк направит 15% чистой прибыли по МСФО, или 26,8 млрд рублей, — остальное пойдет в капитал: с 2019 года госбанк пообещал перечислять акционерам 50% чистой прибыли, говорится в презентации.